Tesla представила новый цветовой вариант для Model S и Model X 10.03.2023, 3:06

Фотофакт.

Tesla добавила в свою линейку автомобилей Model S и Model X новый редкий цвет краски – Ultra Red. Об этом сообщает Elektrek.

Еще в начале выпуска Model S Tesla предлагала разные цвета, но автопроизводитель решил упорядочить варианты, чтобы облегчить производство и обслуживание. Он постепенно сокращал количество вариантов, пока не оставил всего несколько цветов для всего модельного ряда – даже для флагманских Model S и Model X.

Лишь в конце прошлого года Tesla решила добавить два новых цвета – серебристый (Quicksilver) и вишнево-красный (Cherry Red), но это было сделано только на новых автомобилях Model Y, производимых на Gigafactory Berlin, что стало возможным благодаря новому сверхсовременному окрасочному цеху на этом новый завод.

Теперь Tesla обновила расцветку для Model S и Model X. Но на самом деле он заменяет Multicoat Red, который был доступен ранее.

Новый Ultra Red более темный и более близкий к Cherry Red, который Tesla представила на Model Y в Берлине, но выглядит немного светлее.

Опция доступна как для Model S, так и для Model X по цене $3000.

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