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Белорус снял стадо зубров, которые вышли покрасоваться к самой дороге

  • 10.03.2023, 5:09
Белорус снял стадо зубров, которые вышли покрасоваться к самой дороге

На видео попали не только зубры, но еще и несколько оленей.

Гродненский фотограф Сергей Морозов, проезжая неподалеку от агрогородка Озеры под Гродно, снял целое стадо зубров, бродивших по придорожному полю. Однако на видео попали не только они, но еще и несколько оленей — правда, в отличие от зубров, те побоялись покидать лесную опушку.

Как рассказал фотограф гродненскому блогу s13, его удивило, что олени «играют» рядом с зубрами.

— Само поле очень плотно утоптано. Судя по следам и помету, это прежде всего зубры разного возраста и размера, а также олени. Причем следы доходят практически до самой дороги, — отметил Сергей.

Он признался, что приближаться к зубрам на открытой местности было немного страшно, но эти животные сами очень пугливы: «ближе чем на 100 метров не подпускают».

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