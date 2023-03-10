Протестующие в Грузии выдвинули новый ультиматум властям 2 10.03.2023, 8:14

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фото: Reuters

Улицы покинут только в случае выполнения этих требований.

Участники массовых акций протеста в Грузии выдвинули властям страны новый ультиматум: они потребовали роспуска правительства и назначения досрочных выборов.

Как сообщает грузинский телеканал «Рустави 2», протестующие готовы покинуть улицу только в случае выполнения вышеупомянутых требований.

Ранее участники протеста требовали от власти отказаться от закона об «иноагентах» и освободить всех задержанных во время митингов. Эти требования уже были выполнены.

Новый ультиматум был озвучен оппозиционными политиками вечером в четверг, 9 марта, на третий день массовых протестов в грузинской столице. Люди в очередной раз собрались у здания парламента страны.

Стоит отметить, что участники акции протеста держат в руках не только флаги Грузии, но и флаги Украины, выражая тем самым солидарность с украинским народом в войне с Россией.

Кроме того, у митингующих присутствует символика Евросоюза, подчеркивающая евроинтеграционные стремления грузинского общества. Часть оппозиции отмечает, что не прекратит уличные протесты, пока не будет уверена в незыблемости европейского пути страны.

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