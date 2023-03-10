Шойгу отомстил Пригожину 1 10.03.2023, 8:22

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Главаря ЧВК «Вагнер» вышвырнули из штаба «спецоперации».

Рвущийся к реальной власти в РФ хозяин ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин остался без возможностей спецсвязи, кроме того, ему заблокировали пропуски во все ведомства, принимающие решения о поставках боеприпасов на фронт.

Об этом российским пропагандистам рассказал сам Пригожин, передает dialog.ua( ).

Со слов террориста, его решили ограничить в способах связи, чтобы он «перестал просить боеприпасы». Однако теперь он угрожает Минобороны РФ рассказывать о реальной ситуации на фронте СМИ, там же будет продолжать просить поддержки снарядами.

Конфликт из-за плохого снабжения наемников ЧВК «Вагнер» начался в середине февраля. Тогда в соцсетях разлетелся ролик, в котором четверо вооруженных мужчин заявили, что их подразделение «полностью отрезано от поставок боеприпасов».

Позже Пригожин подтвердил, что мужчины на видео - бойцы его военной компании.

Через несколько дней «повар Путина» снова заговорил о проблемах с поставками боеприпасов, а в ведомстве Шойгу ему ответили, что никаких проблем с поставками нет, однако теперь «вагнеровцы» будут получать столько же боеприпасов, как и остальные подразделения армии РФ на фронте.

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