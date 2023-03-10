После штурма Угледара обнаружено огромное кладбище элитных морпехов РФ 14 10.03.2023, 8:27

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Видео из Владивостока.

В сети показали огромное кладбище российских оккупантов из 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ.

Как сообщает проект «ВЧК-ОГПУ», кладбище российских морпехов появилось во Владивостоке. Всех их ликвидировали под Угледаром Донецкой области во время «мясных штурмов».

«Кладбище, на котором похоронены бойцы 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Эта бригада понесла огромные потери на Угледарском направлении, в том числе из-за нехватки боеприпасов», - говорится в сообщении.

Автор видео отмечает, что это «морское кладбище». На ролике видна двухминутная прогулка по кладбищу оккупантов из сотен свежих могил. Женщина отмечает, что большинство ликвидированных - молодежь.

Командование РФ планировало захватить Угледар Донецкой области тактикой «мясных штурмов». Ими руководил генерал Рустам Мурадов. Однако трехнедельный штурм города стал крупнейшим танковым боем за время войны и обернулся для России болезненным провалом.

Британская разведка подтвердила огромные потери армии РФ под Угледаром, опубликовав спутниковый снимок, где видно количество уничтоженной российской военной техники. Как выяснилось потом, эта техника принадлежала 155-й бригаде морской пехоты, она считается элитой российской армии. Оккупанты теряли от 150 до 300 человек в сутки во время штурма. В ВСУ подтвердили это.

Огромные потери под Угледаром наделали шума в РФ. Пропагандисты пишут, что родственники «двухсотых» уже готовы к самосуду над генералом-мясником Мурадовым. Потом некоторые подразделения отказались выполнять приказы высшего командования под Угледаром.

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