Российские военные готовят месть Путину 1 10.03.2023, 8:37

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Фронтовики готовы пригласить в Кремль украинцев.

Российские военные устали от войны против Украины и начинают требовать от своего командования «соблюдения прав». Напавшие на суверенную страну оккупанты внезапно вспомнили о законе и требуют «соблюдать условия контракта». Руководство быстро осадило их – агрессоры не могут рассчитывать на исполнение «закона» и будут погибать в атаках до последнего.

Судя по перехваченному ГУР Минобороны Украины разговору оккупанта со знакомым, россиян не отпускают домой после окончания их контракта.

Мужчина назвал поступок командования «похищением и удержанием» людей. Кроме этого, российский военнослужащий говорит: Кремль ведет геноцид украинцев и своего народа, за что скоро поплатится.

«Народ они хотят сберечь мирный… хочу высказаться, но боюсь, меня потом за это посадят… даже не Афган, не вот этот тоже беспонтовый, война, которая никому не нужна», - говорит захватчик.

«Та земля (Донбасс — ред.) никому не нужна, и люди, которые там, тоже никому не нужны», - ответил его собеседник.

Военнослужащий РФ признал большое количество потерь армии РФ, особенно под Бахмутом, где продолжается «мясорубка».

Кроме этого, на фронт бросают неподготовленных мобилизованных, которые, как правило, становятся всего лишь новой целью для украинской артиллерии.

«Если в ближайшие пару месяцев Вовка все это не предотвратит, конец ему будет! Дай Бог, если он свой пост досидит президентский. Уже скоро и украинцев реально в Кремль мы сами проводим», - говорит военный армии РФ.

По его словам, Путина могут устранить в РФ, хотя его собеседник предположил, что президент РФ готовит пути отступления.

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