Паразиты Иван Преображенский, Deutsche Welle

10.03.2023, 8:52

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Иван Преображенский

Россия превращается в terra incognita.

Российская Генпрокуратура признала деятельность Transparеncy International (TI) нежелательной на территории страны. Власти манипулируют традиционной российской шпиономанией и в качестве претензии к TI указывают на то, что штаб-квартира этой международной неправительственной организации находится в Берлине, а руководство ею «осуществляют граждане зарубежных стран». Почему Кремль во время войны так активно борется с антикоррупционерами?

Статистика и шпиономания

Двух недель не прошло с того момента, как Госдума разрешила правительству засекречивать любые статистические данные. Деятельность российского госаппарата в условиях продолжающейся войны в Украине становится совершенно непрозрачной, и, кстати, новые законы о секретности не являются временными. Если армия потерпит поражение в Украине, но Владимир Путин сохранит власть, их вряд ли кто-то будет отменять. Это ведь мечта любого бюрократического аппарата – никаких внешних критиков, никакой публичной отчетности.

Чем прикрываются российские чинуши – понятно. Это традиционные для страны страшилки про вражеских агентов. Еще сатирик Аркадий Райкин, когда в 1960-е в СССР уже стало можно язвительно шутить над властями без риска угодить в лагеря, в одной из интермедий пародировал эту подозрительность, отмечая – из того, сколько он кладет сахара в чай, можно узнать, где находятся советские аэродромы. С тех пор много поменялось, секретный аэродром легко можно найти при помощи спутниковой фотосъемки, но менталитет российского чиновника, тем более – сотрудника спецслужб, остался практически неизменным.

Transparency International больше двух десятилетий активно боролось в России за внедрение максимально строгих и прозрачных правил раскрытия госорганами значимой для граждан информации. И на первом этапе правления Владимира Путина российские власти не очень активно, но все же двигались в том же направлении. Многим казалось, что они хотят победить коррупцию. Но команда Путина в начале 2000-х скорее использовала прозрачность, чтобы вывести на чистую воду конкурентов, остававшихся у нее внутри госаппарата. После получения всей полноты власти российские правители начали тяготиться этой открытостью.

С началом войны в Украине две части их сознания – параноидальная и клептократическая – пришли в согласие. Они боятся шпионов и хотят и далее свободно паразитировать на российском государстве. Никакая транспарентность, то есть открытость, прозрачность – тем более международная – им совсем не нужна.

Коррупция – основа стабильности

«Формально выступая организацией, борющейся с коррупцией по всему миру, она (Transparеncy International – Ред.) вмешивается во внутренние дела Российской Федерации, что представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», – говорится в заявлении Генпрокуратуры. Даже противники путинского режима не смогли бы с такой откровенностью подчеркнуть, что борьба с коррупцией – угроза для действующего российского режима.

Сейчас активно идут дискуссии о том, надо ли продолжать антикоррупционные расследования – с учетом того, что чем больше денег будет украдено путинскими клептократами, тем меньше их достанется армии, продолжающей кровавую агрессию против Украины. В рассуждениях о том, что российским генералам и производителям вооружений надо позволить воровать как можно больше, есть здравый смысл. Любое антикоррупционное расследование сегодня, я убежден, должно проходить до публикации проверку на то, не помешает ли оно и дальше путинским элитам разворовывать средства на военные заказы.

Но не стоит забывать и о том, что коррупция – это смазка, без которой Путину не удалось бы построить нынешний российский режим, установив полный элитный консенсус. Он не получил страну свободной от коррупции, ее хватало и при Борисе Ельцине, но именно Путин сумел сделать ее системной, связав правящий класс в один мафиозный клубок.

В других государствах такая война, как нынешняя в Украине, привела бы уже давно к грызне между правящими кланами. Пресловутый конфликт элит в РФ способствовал бы внутренним переменам, а может – и антипутинскому перевороту. Но в России спустя год войны никакого раскола элит нет, шестеренки механизма крутятся, щедро смазанные коррупцией. Так что любая возможность уменьшить количество этой смазки – это шанс на то, что детали механизма зацепятся друг за друга в процессе постоянного передела собственности. И тогда внутренняя война мафиозных кланов поможет остановить войну внешнюю – против Украины.

Прощание с прозрачностью

Пока же, с экономической точки зрения, как ранее с политической, Россия превращается в terra incognita, закрытую даже от самой себя. Анализировать реальное положение дел экспертам все чаще приходится по косвенным признакам и показателям. И эта тенденция будет только усугубляться. Бюрократия так умело скрывает информацию, а при отсутствии внешнего контроля – еще и фальсифицирует данные, что в самое ближайшее время не только зарубежные критики, но и сами российские власти потеряют возможность судить о реальном положении дел в российской экономике.

Также потеряли связь с реальным положением дел в позднем СССР, что закончилось его экономическим крахом. Хотя, надо признать, российская экономика даже под санкциями остается более сложной, а значит, и более устойчивой, чем плановая советская.

Иван Преображенский, Deutsche Welle

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