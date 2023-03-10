закрыть
10 марта 2023, пятница, 9:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Гомельской области ограничили продажу пива

1
  • 10.03.2023, 9:05
В Гомельской области ограничили продажу пива

Не всегда можно будет купить и слабоалкогольные напитки.

Гомельский областной исполнительный комитет принял решение об ограничении продажи алкоголя на территории региона. Речь идет о пиве и других слабоалкогольных напитках. Их нельзя будет купить везде круглосуточно, а во время проведения массовых мероприятий — позже чем за два часа до их начала.

Соответствующее решение опубликовано на Национальном интернет-портале.

На территории Гомельской области запрещается продажа пива и слабоалкогольных напитков с объемной долей этилового спирта не более 7 процентов:

в торговых объектах, расположенных в местах проведения массовых мероприятий и в радиусе 500 метров от таких мест за два часа до начала и во время проведения указанных мероприятий;

круглосуточно в нестационарных и передвижных торговых объектах, за исключением павильонов и автомагазинов, осуществляющих обслуживание жителей в сельских населенных пунктах;

в торговых объектах в периоды проведения мероприятий, направленных на пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними;

в торговых объектах в дни проведения торжественных мероприятий, посвященных окончанию учебного года, а также выпускных вечеров в учреждениях общего среднего образования с 08.00 дня проведения указанных мероприятий до 08.00 следующего за ним дня.

Гомельская область стала первым регионом, принявшим такие массовые «пивные» ограничения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Пекин отдает Путина «на съедение» Вашингтону
Пекин отдает Путина «на съедение» Вашингтону Альфред Кох
Кремль проиграл газовую войну
Кремль проиграл газовую войну Эль Мюрид
Что сейчас происходит в Бахмуте
Что сейчас происходит в Бахмуте Юрий Бутусов
«Атлант» опустил плечи
«Атлант» опустил плечи Артем Черников