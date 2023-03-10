В Гомельской области ограничили продажу пива 1 10.03.2023, 9:05

Не всегда можно будет купить и слабоалкогольные напитки.

Гомельский областной исполнительный комитет принял решение об ограничении продажи алкоголя на территории региона. Речь идет о пиве и других слабоалкогольных напитках. Их нельзя будет купить везде круглосуточно, а во время проведения массовых мероприятий — позже чем за два часа до их начала.

Соответствующее решение опубликовано на Национальном интернет-портале.

На территории Гомельской области запрещается продажа пива и слабоалкогольных напитков с объемной долей этилового спирта не более 7 процентов:

в торговых объектах, расположенных в местах проведения массовых мероприятий и в радиусе 500 метров от таких мест за два часа до начала и во время проведения указанных мероприятий;

круглосуточно в нестационарных и передвижных торговых объектах, за исключением павильонов и автомагазинов, осуществляющих обслуживание жителей в сельских населенных пунктах;

в торговых объектах в периоды проведения мероприятий, направленных на пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними;

в торговых объектах в дни проведения торжественных мероприятий, посвященных окончанию учебного года, а также выпускных вечеров в учреждениях общего среднего образования с 08.00 дня проведения указанных мероприятий до 08.00 следующего за ним дня.

Гомельская область стала первым регионом, принявшим такие массовые «пивные» ограничения.

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