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Украинские зенитчики сбивают русскую ракету: эффектное видео

  • 10.03.2023, 9:18
  • 1,170
Украинские зенитчики сбивают русскую ракету: эффектное видео
фото: getty images

Цель была ликвидирована во время массированной атаки Украины с воздуха.

Украинские зенитчики воздушного командования «Центр» точным выстрелом сбили одну из вражеских целей во время массового ракетного обстрела Украины в ночь на четверг, 9 марта.

Об этом сообщает Воздушное командование «Центр» в Facebook.

Российская ракета была выпущена в ночь на четверг, 9 марта. По всей вероятности, ее целью была украинская инфраструктура.

Однако украинские военные с помощью зенитной установки точно сбили ракету.

Напомним, 9 марта россияне снова нанесли массированный удар по территории Украины.

По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, украинские защитники сбили 34 из 81 ракеты российских оккупантов.

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