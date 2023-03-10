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В РФ двое мобилизованных устроили стрельбу из автомата прямо на улице

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  • 10.03.2023, 9:31
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В РФ двое мобилизованных устроили стрельбу из автомата прямо на улице

Вернувшись из Украины, солдаты хотели «попугать» местных жителей.

В городе Дальнегорск Приморского края РФ двое мобилизованных в состоянии алкогольного опьянения устроили стрельбу из автомата на улице.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Сообщается, что солдаты РФ недавно вернулись с войны в Украине и «захотели попугать» местных жителей. В момент стрельбы оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Приехавшая на место происшествия полиция их задержала. Отмечается, что никто не пострадал, стрельба велась в воздух.

Также в начале недели в городе Домодедово Московской области полиция задержала сбежавшего из части мобилизованного, который в состоянии алкогольного опьянения угрожал подорвать гранату.

Ранее сообщалось, что в оккупированном городе Ясиноватая Донецкой области 20 российских заключенных, завербованных на войну против Украины, сбежали, не доехав до позиций. Дезертиров разыскивают.

Также сайт Charter97.org сообщал, что ранее российские солдаты сбежали с белорусского полигона под Барановичами. При себе у них был автомат.

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