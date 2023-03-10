В РФ двое мобилизованных устроили стрельбу из автомата прямо на улице

В РФ двое мобилизованных устроили стрельбу из автомата прямо на улице5
- 10.03.2023, 9:31
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Вернувшись из Украины, солдаты хотели «попугать» местных жителей.
В городе Дальнегорск Приморского края РФ двое мобилизованных в состоянии алкогольного опьянения устроили стрельбу из автомата на улице.
Об этом сообщает «Радио Свобода».
Сообщается, что солдаты РФ недавно вернулись с войны в Украине и «захотели попугать» местных жителей. В момент стрельбы оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Приехавшая на место происшествия полиция их задержала. Отмечается, что никто не пострадал, стрельба велась в воздух.
Также в начале недели в городе Домодедово Московской области полиция задержала сбежавшего из части мобилизованного, который в состоянии алкогольного опьянения угрожал подорвать гранату.
Ранее сообщалось, что в оккупированном городе Ясиноватая Донецкой области 20 российских заключенных, завербованных на войну против Украины, сбежали, не доехав до позиций. Дезертиров разыскивают.
Также сайт Charter97.org сообщал, что ранее российские солдаты сбежали с белорусского полигона под Барановичами. При себе у них был автомат.