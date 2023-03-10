Бойца полка Калиновского Дениса Урбановича наградили медалью Рады БНР 5 10.03.2023, 9:35

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Награда вручена за боевые заслуги.

Бойца полка имени Кастуся Калиновского, лидера «Мололого фронта» Дениса Урбановича наградили медалью «За боевые заслуги» от Рады БНР, передает «Позірк».

Как сообщается в сопроводительном письме от Рады Белорусской Народной Республики медалью «За боевые заслуги» доброволец награжден «за личную отвагу в боях против российских оккупантов в Украине ради свободы Беларуси и Украины по представлению командования полка имени Калиновского».

Урбанович отметил, что это его уже вторая награда и показал также медаль «За боевые заслуги» от Главного управления разведки Минобороны Украины.

Как сообщал сайт Charter97.org, 9 марта исполнился год с момента создания полка имени Кастуся Калиновского.

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