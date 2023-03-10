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Бойца полка Калиновского Дениса Урбановича наградили медалью Рады БНР

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  • 10.03.2023, 9:35
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Бойца полка Калиновского Дениса Урбановича наградили медалью Рады БНР

Награда вручена за боевые заслуги.

Бойца полка имени Кастуся Калиновского, лидера «Мололого фронта» Дениса Урбановича наградили медалью «За боевые заслуги» от Рады БНР, передает «Позірк».

Как сообщается в сопроводительном письме от Рады Белорусской Народной Республики медалью «За боевые заслуги» доброволец награжден «за личную отвагу в боях против российских оккупантов в Украине ради свободы Беларуси и Украины по представлению командования полка имени Калиновского».

Урбанович отметил, что это его уже вторая награда и показал также медаль «За боевые заслуги» от Главного управления разведки Минобороны Украины.

Как сообщал сайт Charter97.org, 9 марта исполнился год с момента создания полка имени Кастуся Калиновского.

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