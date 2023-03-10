В Крыму начался первый этап эвакуации российский администрации 6 10.03.2023, 9:41

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Утверждены специальные планы.

Во временно захваченном Россией Крыму так называемые «администрации» начали создавать планы эвакуации для сотрудников. В некоторых оккупированных городах такие планы уже утвердили.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления. Вероятно, оккупанты начали сомневаться в том, что «Россия здесь навсегда».

Как отметили, в ЦНС, российские захватчики формируют списки работников «администраций», а также их семей, которые подлежат первоочередной эвакуации. В городе Красноперекопске такие планы уже сформированы и утверждены.

«Такие действия оккупантов свидетельствуют о том, что они не считают, что «Россия здесь навсегда», как заявляет местная пропаганда, и не ставят целью задерживаться в Украине надолго. При этом враг продолжает мародерство и эксплуатации украинских промышленных мощностей на захваченных территориях», – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что российские оккупанты, опасаясь наступления ВСУ, вырыли примерно 200 км траншей вдоль побережья временно оккупированного Крыма. Набережную в западной части полуострова они превратили в систему окопов, укрепленных дощатыми поддонами, с местами для стрельбы и укрытий.

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