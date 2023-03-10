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«Лукашенко могут сдвинуть после подрыва самолета в Мачулищах»

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  • 10.03.2023, 9:55
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«Лукашенко могут сдвинуть после подрыва самолета в Мачулищах»

Диктатор сильно напуган.

Незаконный правитель Беларуси Александр Лукашенко очень волнуется относительно того, что произойдет после его ухода с должности. Белорусский диктатор боится, что его заменит человек, который не будет сторонником его «идеологии» и «политических интересов».

Такое мнение высказал российский оппозиционный журналист, редактор The Insider Тимур Олевский в интервью «24 каналу».

По мнению Олевского, после того, как был взорван самолет в Мачулищах, Россия может еще больше сдвинуть Лукашенко с контролирующей позиции. Этот инцидент продемонстрировал россиянам, что Лукашенко не в состоянии полностью контролировать ситуацию, что может помешать планам диктатора.

Как сообщал сайт Charter97.org, утром 26 февраля на военном аэродроме «Мачулищи» в Беларуси произошли два взрыва, которые привели к повреждению российского военно-транспортного самолета и снегоуборочной техники.

Позже стало известно, что в Мачулищах был взорван самолет ДРЛО А-50 ВКС РФ, который захватчики используют для поиска украинских систем ПВО. А-50 очень дорогой самолет, на вооружении у РФ таких бортов всего 9 штук. Его основная функция — дальняя разведка.

После этого Лукашенко заявил о том, что взрывы с повреждением самолета оккупантов РФ а-50 на аэродроме «Мачулищи» якобы спланировали СБУ и ЦРУ.

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