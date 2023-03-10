У родителей бывшего политзаключенного Александра Кабанова прошел обыск

У родителей бывшего политзаключенного Александра Кабанова прошел обыск1
- 10.03.2023, 10:16
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Блогер находится за пределами Беларуси.
В доме родителей бывшего политзаключенного блогера Александра Кабанова прошел обыск. Об этом он написал в своем Facebook.
«У моих родителей дома прошел обыск. Меня искали, что ли?» — сообщил Кабанов.
Он не уточнил, какие службы проводили обыск и с чем он связан.
В декабре прошлого года Александр Кабанов вышел на свободу. Он был осужден на три года колонии. Его задержали в 2020 году еще до президентских выборов. В январе 2023 года Александр Кабанов выехал за границу.