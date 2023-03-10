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В Мачулищах взлетел российский МиГ-31К с ракетами «Кинжал»

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  • 10.03.2023, 10:30
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В Мачулищах взлетел российский МиГ-31К с ракетами «Кинжал»

По всей Украине объявлена масштабная воздушная тревога.

По всей Украине сегодня, 10 марта объявили воздушную тревогу. Это произошло после того, как в Беларуси оккупанты подняли в небо свой МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 09:19 карта воздушных тревог выглядит следующим образом:

В чем угроза

Мониторинговая группа «Белорусский Гаюн» сообщила о взлете в 10:02 с белорусского аэродрома Мачулищи российского истребителя МиГ-31К.

Отметим, что МиГ-31К - это носитель гиперзвуковой ракеты Х-47м2 «Кинжал», которую наши средства ПВО не могут перехватить. Из-за этого тревога объявлена по всем областям Украины.

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