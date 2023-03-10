FT: Украина все же получила от США системы Patriot 1 10.03.2023, 10:36

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Но не в полном количестве.

Соединенные Штаты Америки все же передали Украине часть противоракетных систем ЗРК Patriot в рамках своей военной помощи, однако не в полном количестве.

По данным журналистов Financial Times, Киев получил только одну из двух обещанных систем Patriot (которые ранее анонсировали Вашингтон и Берлин), однако ее еще не применяли на поле боя с РФ.

Издание подчеркивает, что системы ЗРК Patriot - это самые лучшие системы противовоздушной обороны средней дальности, которые имеет на своем вооружении Запад. Однако эффективность Patriot пока не удавалось протестировать в реальных столкновениях с российским ракетам «Кинжал».

«Нам нужно оружие, оружие и еще раз оружие», – сказал Данилов: «Россия продолжит наращивать градус агрессии, если мир будет молчать», - цитирует издание призыв секретаря СНБО.

СМИ выяснили, что вскоре Украина может также получить первые установки Patriot от правительства Нидерландов. Аналогичные по своим возможностям системы ПВО Samp-T ранее обещали правительства Франции и Италии, однако, Киев их до сих пор не получил, говорят в FT.

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