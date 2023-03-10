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Минюст рассказал, как белорусы могут купить квартиру без кредита

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  • 10.03.2023, 10:41
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Минюст рассказал, как белорусы могут купить квартиру без кредита

Есть два варианта.

Купить квартиру или дом без кредита могут себе позволить далеко не все белорусы. Ставки по ним за последний год выросли и приходиться планировать просто дикие выплаты по процентам и основному долгу. В Минюсте рассказали способы, как приобрести недвижимость без кредита.

Оказывается, покупатель и продавец жилья могут договориться об оплате частями и занести это условие в договор купли-продажи, рассказала нотариус Брестского нотариального округа Людмила Марцинкевич. В таком случае договор продажи квартиры или дома должен содержать четко прописанную стоимость, а также сумму, которую покупатель уплатил при заключении, плюс остаток, который тот уплатит в дальнейшем. Естественно, в договоре должны быть указаны условия и сроки выплаты оставшейся суммы.

А вот дальше есть важные нюансы. Договор можно заключить либо так, что до уплаты всей стоимости квартиры или дома владельцем останется продавец, либо наоборот. В чем разница?

Владельцем остается продавец до уплаты всей суммы

Нотариусы советуют в договоре писать такое условие: «Передача отчуждаемой квартиры продавцом и принятие ее покупателем будет произведена по передаточному акту после окончательного расчета, но не позднее определенной даты».

Таким образом, в местной организации по госрегистрации будет зарегистрирована сама сделка. А вот передача в собственность будет оформлена уже после подписания акта о передаче недвижимости после оплаты остатка суммы.

В таком случае даже уже при оформленном и зарегистрированном договоре купли-продажи недвижимости собственником жилья останется продавец.

Такой подход обезопасит и покупателя. Ведь продавец не сможет дважды продать одну и ту же квартиру (помните же, что договор уже официально зарегистрирован). Любой нотариус и регистратор сразу же это увидят в случае попытки провернуть незаконную повторную сделку.

Продавец квартиры в таком случае тоже может чувствовать себя в безопасности. Ведь сделка, в том числе оплата частями, закреплена в официальном договоре, по которому он остаётся владельцем до получения всей суммы.

Владельцем становится покупатель

Возможен и вариант, когда по договору с оплатой за жилье частями владельцем становится покупатель до выплаты всей суммы. Однако тут надо предусмотреть в документе оформление залога.

При регистрации договора о продаже жилья и переходе права собственности покупателю придется зарегистрировать самую настоящую ипотеку (залог), только не с банком, а с продавцом квартиры. В таком случае первый станет залогодержателем, а второй — залогодателем.

Такие отношения завершатся, как только покупатель выплатит всю сумму за квартиру или дом. Продавец, получив всю сумму должен обратиться с заявлением в местную территориальную организацию по госрегистрации.

Что будет, если покупатель не выплатит всю сумму согласно условиям?

Если вдруг покупатель не передал продавцу причитающуюся сумму в положенные сроки, то в обоих вариантах продавец может вернуть свои права на недвижимость. Для этого достаточно обратиться к любому нотариусу с договором купли-продажи и документом, удостоверяющим его личность, за совершением исполнительной надписи.

Исполнительная надпись – это распоряжение нотариуса о принудительном взыскании с должника в пользу кредитора определенной денежной суммы, имеющее силу исполнительного документа. Расходы по уплате нотариального тарифа, понесенные взыскателем при совершении исполнительной надписи, подлежат взысканию с должника в пользу взыскателя при исполнении, о чем указывается в тексте исполнительной надписи.

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