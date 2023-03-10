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Вассал вассала

  • Вероника Ольхова, planeta.press
  • 10.03.2023, 10:55
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Вассал вассала

С Китаем у Лукашенко такие фокусы не пройдут.

Незаконный правитель Беларуси Лукашенко в последний месяц «активизировался» на международной арене, чего не наблюдалось более двух лет. Правда эта «активность» распространялась на государства и лидеров с весьма неоднозначной репутацией. И все они (как неожиданно!) в той или иной степени лояльны Кремлю.

Так, 30 января он прибыл с государственным визитом в Зимбабве – не самую влиятельную страну Африки в 10 тыс. км от Беларуси без выхода к морю. Зато всегда голосует в ООН за Россию. А 2 февраля Лукашенко приехал в Объединенные Арабские Эмираты, которые стали помощником в обходе санкций и пристанищем для россиян из «черного списка» цивилизованного мира. Он также поделился планами визита в Иран.

Но это все прелюдия к визиту в Китай, который продлился с 28 февраля по 2 марта. В прошлый аз Лукашенко и лидер Китая Си Цзиньпинь встречались в сентября 2022 года на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Нынешняя поездка проходила на фоне международной напряженности и колоссального давления, которое Запад оказывает на Китай, пытаясь предотвратить поставки оружия из Поднебесной в Россию.

Ранее Китай рассматривал Беларусь одним из узловых пунктов своего проекта «Один пояс — Один пусть». Страна должна была стать окном в Евросоюз. Сейчас же в условиях ужесточения санкций Беларусь утратила былую привлекательность. Однако Лукашенко видимо решил рискнуть и предложить Пекину рост экспорта белорусских калийных удобрений в Китай в обмен на гарантии стабильного железнодорожного экспорта китайских товаров в Евросоюз, существенная часть которого идет через Брест. Ну и продолжение инвестиций, в которых так остро нуждается белорусская экономика, отрезанная от внешних рынков. Весьма наивно, как для экономики из второй сотни мирового рейтинга с закрытым «окном в Европу». Угроза вторичных санкций для китайских компаний также не добавляет инвестиционной привлекательности.

Режим Александра Лукашенко был и остается паразитом. В отношениях с Россией он пытается усидеть на двух стульях: сохранить относительную самостоятельность хотя бы в своей вотчине и не потерять российский кошелек, скармливая кремлевским вождям мантру про «братские народы». В случае какого-либо недовольства в России он сразу же «включал» шантаж с увеличением сотрудничества с Евросоюзом. И это в каком-то смысле срабатывало. Но 24 февраля 2022 года Россия выставила белорусскому вождю счет, по которому пришлось заплатить, предоставив территорию своей страны в качестве плацдарма для вторжения в Украину.

Лукашенко, как и Россия явно не ожидали таких санкций и международной изоляции, которыми Запад ответил на масштабное нападение на Украину. Да и сопротивление самой Украины стало сюрпризом. «Киев за три дня» длится уже больше года, российский кошелек с каждым днем все сильнее истощается и над Лукашенко может реально нависнуть дамоклов меч непосредственного участия белорусской армии в войне в Украине. А в случае принятия такого решения Беларусь могут снова захлестнуть массовые протесты, чего так боится Лукашенко. А Китай в этом вопросе для него безопасен: много денег, технологии, слишком далеко, чтоб полностью контролировать Беларусь, нет опасности прямого участия в войне.

Но после возвращения в Минск Лукашенко собрал свиту и традиционно сделал несколько выпадов в сторону Украины, прежде всего в адрес президента Владимира Зеленского. Ну и традиционные уже рассуждения на тему «я знаю, откуда готовилось нападение». Эти заявления адресованы не Украине, а Кремлю. Уж очень боится Лукашенко так откровенно самостоятельно играть за спиной России на ее поле. Лукашенко в панике пытается заверить Путина и Ко в своей преданности, ведь на территории Беларуси и под границей российская армия, а не китайская. И Беларусь, в отличие от Украины, никто спасать не будет. Сам Лукашенко виноват в этом. С Китаем такие фокусы не пройдут. Лукашенко загоняет себя и Беларусь в кабалу, от которой практически невозможно будет освободиться.

Вероника Ольхова, planeta.press

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