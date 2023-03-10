В российском ОМОНе случайно ранили Соловьева 10.03.2023, 10:56

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Начальство решило скрыть случай.

Сотрудника российского ОМОНа Максима Соловьева случайно ранили во время чистки оружия. Начальство решило скрыть случай, чтобы не отчитываться о нем, но через два года о выстреле узнали, и теперь десятки человек на допросах в УСБ, пишет телеграм-канал «Базы».

Летом 2020 года сотрудник ОМОНа на транспорте Максим Соловьев чистил оружие с коллегой, и тот случайно ранил его в руку. Обычно из-за таких случаев во всем подразделении устраивается проверка и за подчиненных отчитываются командиры. Но когда Соловьев вернулся с лечения, его начальник посоветовал ему забыть случившееся, а в документах написали, что омоновец повредил руку, упав на штырь.

Тем временем на службе у Соловьева начались неприятности. Несмотря на ранение, командиры заставляли его сдавать зачеты и как будто не замечали его ранения. А рука продолжала болеть и неметь еще два года. В конце концов омоновец решил уволиться. Соловьев ожидал страховую выплату — потому что травма все-таки была во время службы, — однако денег ему не дали, а затем о случайном выстреле узнали в управлении собственной безопасности МВД и Росгвардии.

Теперь все подразделение Соловьева под проверкой. По словам источника «Базы», сотрудники УСБ подняли старое дело о «падении на штырь» и уже допросили по нему 10 человек. По данным «Базы», руководство подразделения требует от подчиненных, чтобы они давали «правильные» показания и говорили, что Соловьев на момент ранения уже не служил.

Был на допросах и Максим Соловьев, однако мужчина хочет лишь одного — получить свою страховую выплату.

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