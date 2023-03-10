закрыть
10 марта 2023, пятница, 11:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Минске по улицам разгуливают коровы

1
  • 10.03.2023, 10:59
  • 2,120
В Минске по улицам разгуливают коровы

Видеофакт.

На улице Казинца в Минске замечена парочка крупнорогатых «пешеходов». Две коровы разгуливают по проезжей части. К счастью, на перекрестке горел красный, и буренки смогли перейти дорогу. Но как они вообще там оказались и куда направятся дальше?

Видео в редакцию onliner.by прислал читатель. Он сделал предположение, что коровы могли выпасть из грузового автомобиля, который находился неподалеку со включенной аварийной сигнализацией.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Пекин отдает Путина «на съедение» Вашингтону
Пекин отдает Путина «на съедение» Вашингтону Альфред Кох
Кремль проиграл газовую войну
Кремль проиграл газовую войну Эль Мюрид
Что сейчас происходит в Бахмуте
Что сейчас происходит в Бахмуте Юрий Бутусов
«Атлант» опустил плечи
«Атлант» опустил плечи Артем Черников