В Минске по улицам разгуливают коровы

В Минске по улицам разгуливают коровы1
- 10.03.2023, 10:59
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Видеофакт.
На улице Казинца в Минске замечена парочка крупнорогатых «пешеходов». Две коровы разгуливают по проезжей части. К счастью, на перекрестке горел красный, и буренки смогли перейти дорогу. Но как они вообще там оказались и куда направятся дальше?
Видео в редакцию onliner.by прислал читатель. Он сделал предположение, что коровы могли выпасть из грузового автомобиля, который находился неподалеку со включенной аварийной сигнализацией.