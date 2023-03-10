Посол Украины: 24 февраля Макей не брал трубку и только ставил «плюсики» в WhatsApp 3 10.03.2023, 11:19

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Владимир Макей

Глава лукашенковского МИД странно вел себя в начале полномасштабного вторжения из Беларуси.

Посол Украины в Минске Игорь Кизим утром 24 февраля 2022 года после начала полномасштабного вторжения России пытался связаться с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем, однако тот не ответил. Об этом Кизим рассказал в интервью «Ліга.нет».

По словам Кизима, сотрудники посольства разбудили его примерно в 5:30. Он должен был связаться с руководством Беларуси. На тот момент в посольстве еще не знали, идет ли наступление с территории нашей страны.

«Мы должны были связаться с руководством Беларуси, с МИД. К тому времени мы еще не знали точно, есть ли атака из Беларуси. Первая информация – началась агрессия с юга, севера и востока», — рассказал Кизим.

Он пытался дозвониться Владимиру Макею, а когда это не удалось отправил ему сообщение в мессенджере.

«В 06:30 я пытался дозвониться министру иностранных дел Макею. Он не брал трубку. Я направил ему информацию, которую должен был донести до руководства Беларуси. Я видел в WhatsApp, что он прочитал ее – были галочки. Ответа не было», — добавил Кизим.

В тот день посольство направило две ноты. В одной говорилось о начале агрессии. Во второй уже шла речь о вторжении с территории Беларуси.

«Вторая нота – около 14:00. В ней уже было указано, что мы точно знаем о начале вторжения из Беларуси. Это была попытка прекратить агрессивные действия из Беларуси. И ответственность за дальнейшее ухудшение отношений на белорусскую сторону. Так все начиналось», — сказал Кизим.

По его словам, Макей не отвечал на сообщения, но подтверждал из получение.

«Макей не отвечал мне. Удивительная история. Мы переписывались, но он только ставил «+». Затем мы общались во время визита нашей делегации в Беловежскую пущу на переговоры. Он сказал, что все читал и докладывал. Отсутствие ответа в дипломатии – это тоже ответ», — сказал посол.

Игорь Кизим также заявил, что контактов через посольство с белорусскими властями сейчас нет. Он считает, что контактов между Украиной и Беларусью сейчас скорее нет.

«Я думаю, нет. Скорее, наши руководители поняли, что здесь не совсем адекватные люди. Может, есть контакты, но не на высоком уровне. Через посольство никаких контактов после 24 февраля 2022 года не было», — пояснил он.

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