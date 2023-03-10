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Пылал, как факел: ВСУ подбили российский танк под Угледаром

  • 10.03.2023, 11:32
Пылал, как факел: ВСУ подбили российский танк под Угледаром

Бронемашину уничтожили возле Никольского.

Воины 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев сожгли дотла еще одну единицу бронетехники врага на Угледарском направлении Донецкой области.

«Черные запорожцы» подбили очередной танк противника в поле близ Никольского: бронемашина вспыхнула, как зажигалка, а затем сдетонировал боекопмлект.

Видео эпического уничтожения вражеского танка севернее Никольского (в 3-4 км от Угледара) обнародовала вечером 9 марта мониторинговая инициатива DeepState.

Сообщается, что эффектная атака – на счету бойцов 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев (72 ОМБр) – военного формирования механизированных войск ВСУ из города Белая Церковь. С лета 2022 года бригада обороняет Украину на Донбассе.

В ролике, снятом с воздуха дроном аэроразведки, можно наблюдать как вражеская бронемашина сначала долго «закипает», затем происходит яркая вспышка, после чего детонирует боекомплект, и обломки танка разлетаются по полю.

На финальных кадрах видео российские военные на носилках эвакуируют из сгоревшей техники «200-х» и «300-х».

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