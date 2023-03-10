«Мы просто платим за воздух» 2 10.03.2023, 11:34

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Как строительство дома привело многодетную семью в суд.

Дарья – многодетная мама. Ее семья получила субсидию и приступила к строительству собственного дома. По проекту для стройки нужно было закупать керамзитобетонные блоки. Дарья стала изучать рынок. То, что предлагал поставщик в Барановичах, не устраивало по цене и срокам. Поэтому девушка начала искать других поставщиков на крупном сайте частных объявлений, но столкнулась с обманом.

«Возможно, наша история будет уроком для всех», – написала в редакцию Intex-press девушка.

– Я нашла несколько объявлений, написала всем. Один отписался, подсчитал, сколько нужно будет заплатить. Сумма за сами стройматериалы выходила примерно такая же, а вот доставка – едва ли не вдвое дешевле, чем в Барановичах, и по срокам быстрее: три недели вместо пяти, – рассказывает Дарья. – Мы согласились, так как понимали, что это неплохая экономия. К тому же, мы начали делать фундамент и подумали, что за это время нам как раз его сделают, и дальше строительство пойдет без задержек.

Поставщик по электронной почте выслал договор с реквизитами счета, на который нужно было перевести деньги. Сумму полагалось внести полностью, без доставки выходило около 15 тысяч рублей. Дарья обратилась в банк, деньги перевели на указанный счет. По условиям договора, блоки должны были поставить в течение 30 дней с момента оплаты.

– Спустя две недели я начала звонить поставщику, так как мы хотели продумать наперед, что делать дальше, какие счета-фактуры заказывать, ведь пока не отчиталась перед банком за блоки, я не могла пользоваться кредитной линией, – вспоминает Дарья. – Он уверял, что все хорошо, что деньги перечислили на завод, мы в очереди, и доставка будет в срок.

Но ни через три недели, ни через месяц стройматериалы так и не приехали. По словам горожанки, когда сроки поставки по договору начали истекать, она каждый день звонила поставщику, но всякий раз у него находились какие-то отговорки.

– Первую неделю просрочки мы с мужем еще пытались дать ему шанс, но потом поняли, что это бесполезно. И обратились в общество по защите потребителей, – говорит Дарья.

Когда юристы направили в адрес поставщика претензию, он стал сам звонить горожанке с просьбой не обращаться в суд.

– Мы с юристами оговорили так: если он в недельный срок привозит нам все стройматериалы, дело мирно заканчивается, и все расходятся. Он согласился, буквально назавтра привез нам одну машину блоков, и… пропал на две недели, – рассказывает многодетная мама.

Начались суды, Дарье с помощью юристов удалось «выбить» из горе-поставщика три машины стройматериалов из четырех. И на этом все. Когда мужчина в очередной раз перестал отвечать на звонки, Дарья решила, что он уехал из страны и теперь с него точно уж ничего не взыщешь. А спустя месяц узнала, что его задержали. И что он обманул не только ее.

– Оказалось, что никакие деньги на завод он не перечислял. Куда они ушли – не понятно. Нам он остался должен около 2800 рублей. Эти деньги ушли, стройматериалов нет, а кредит остался. Мы просто платим за воздух, – говорит Дарья. – Но я все равно рада, что мы вовремя спохватились, и сумма не такая большая, как могла быть. Кому-то повезло меньше.

По словам горожанки, эта история научила ее не спешить и тщательно проверять поставщиков прежде, чем заключать с ними договоры.

– Сейчас многое можно найти в интернете. Если знаешь УНП, можно даже задолженности посмотреть. Эта ситуация научила меня искать прямых поставщиков, все перепроверять несколько раз, обдумывать, а главное – не спешить, – резюмирует Дарья. – В любом случае мы не закрывает эту историю. У нас есть шанс закрыть ее в нашу пользу. Но мы очень рады, что этот человек сидит.

Напомним, о задержании 41-летнего минчанина, с которым, как выяснилось, столкнулась и горожанка Дарья, стало известно в середине февраля. По данным милиции, мужчина, являясь специалистом по закупкам одной из организаций, заключал с жителями Ляховичского района фиктивные договоры на поставку картофеля. Картошку он у людей брал, а денег не платил. Таким образом присвоил около 212 тонн картофеля на сумму более 104 тысяч рублей.

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