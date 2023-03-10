Российский пропагандист устроил истерику из-за ударов «Кинжалами» по Украине 2 10.03.2023, 11:39

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Атака Кремля только ослабила армию РФ.

Один из пропагандистов Кремля Сергей Мардан начал истерить из-за массированной атаки России на украинские города, которая обошлась стране-агрессору в около $500 млн. Он сказал, что дорогими ракетами «Кинжал» нужно было наносить «удары возмездия» по Офису президента Украины.

По его словам, для атаки на ОП, Генштаб или СБУ такие ракеты «не жалко». Видео истерики пропагандиста опубликовал obozrevatel.com.

Он выдал очередное циничное заявление о том, что эти ракеты «дорогие и неуловимые» и тратить их на удары по ТЕЦ «жалко». При этом он не упомянул о жертвах среди мирного населения, которые погибли из-за того, что российские террористы решили «отомстить» за выдуманную ими же самими провокацию.

При этом удары по другим зданиям, например Офису президента Украины или СБУ, россиянин считает вполне допустимыми. Более того, на них, как он сказал, не жалко потратить «и 66 «Кинжалов».

«Если удары возмездия по киевской ТЕЦ, то как-то жалко тратить на это дорогую неуловимую ракету.. Я бы предпочел, чтобы 1 или даже все 6 «Кинжалов» попали, например, в две резиденции президента Украины, Генштаб, штаб-квартиру Главного управления разведки или Службы безопасности. Вот места, на которые не жалко и 2, и 6, и 66 «Кинжалов», как мне кажется. Но в официальном комментарии говорилось совершенно о другом. Говорилось, что «ударами возмездия» разрушен какой-то завод по производству беспилотников. А что, если бы не было атаки на Брянск, то этот завод продолжал бы работать? Я логики в этом не вижу», – сказал Мардан.

Также пропагандист сказал, что не видит «прямой связи» событий в Брянской области с «целями» ракетных ударов РФ по украинским городам.

«Мы имеем право задать вопрос людям, которые носят погоны: удар возмездия подразумевает, что инициатива находится в руках врага, а мы только реагируем. Это является новостью не просто плохой, а ужасающей», – выдал кремлевский пропагандист.

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