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В Беларуси перестанут продавать пиво в больших пластиковых бутылках

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  • 10.03.2023, 11:42
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В Беларуси перестанут продавать пиво в больших пластиковых бутылках

Запрет коснется тары объемом более 1,5 литра.

С 2025 года в Беларуси запретят продавать пиво и другие слабоалкогольные напитки в ПЭТ-упаковке объемом более 1,5 литра. Специальное постановление об этом выдал Совмин, оно опубликовано на Национальном правовом портале.

Сделано это в целях снижения отходов из пластика и негативного воздействия на окружающую среду при его производстве. А также для уменьшения потребления пива населением.

Есть нюанс – те производители, которые не успели продать пиво и слабоалкогольные напитки в ПЭТ-таре до 2025 года, смогут продолжить продавать его до истечения срока годности.

Кстати, уже сейчас продажа пива и слабого алкоголя в ПЭТ-таре объемом более 2 литров запрещена.

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