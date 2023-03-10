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СБУ предъявила обвинения экс-руководителям завода «Антонов»

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  • 10.03.2023, 11:57
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СБУ предъявила обвинения экс-руководителям завода «Антонов»

Действия чиновников привели к уничтожению легендарного самолета «Мрия».

Бывшему руководству завода «Антонов» объявили подозрение. Действия чиновников привели к уничтожению легендарного самолета АН-225 «Мрия».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины и Офис генпрокурора.

СБУ объявила подозрение бывшему гендиректору «Антонова», его заместителю и начальнику подразделения по авиабезопасности.

Следствие установило, что в период января-февраля 2022 года должностные лица не допускали бойцов Национальной гвардии на территорию Гостомельского аэропорта для подготовки к его защите. Руководство завода прямо препятствовало военным возводить оборонительные укрепления и фортификационные сооружения.

«Такие действия подозреваемых привели к гибели человека и причинению телесных повреждений разной степени тяжести еще двум лицам. Уничтожение самолета АН-225 «Мрия», повреждение других самолетов и автотранспортных средств предприятия», - говорится в сообщении.

Бывшим руководителям объявили подозрение по ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 114-1 УКУ. Двум фигурантам дела избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас решается вопрос об объявлении в розыск бывшего заместителя гендиректора, который скрывается. Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы.

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