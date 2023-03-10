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Игорь Кизим: Западные страны не зря просят своих граждан покинуть Беларусь

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  • 10.03.2023, 12:03
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Игорь Кизим: Западные страны не зря просят своих граждан покинуть Беларусь
Игорь Кизим
Фото: Вадим Замировский / tut.by

Посол Украины раскрыл, в чем важность этого предупреждения.

Некоторые западные посольства призвали своих граждан уехать из Беларуси, поскольку здесь находиться опасно, в частности, из-за преследований. Но это не запрет, а лишь предупреждение, что в эту страну лучше не ехать.

Об этом посол Украины в Беларуси Игорь Кизим заявил в интервью LIGA.net.

«Мы четко говорили, что здесь (в Беларуси - ред.) опасно. Что делают Франция, Германия - это их вопросы. Они с самого начала войны ввели Trip advisor - советы по въезду в страны, где потенциально может возникать опасность. Там нет прямого запрета, там есть предупреждение, что лучше не ехать», - сказал Кизим.

По его словам, в Беларуси уже есть семь украинцев, которых арестовали за «шпионаж».

«Родственники и мы пытаемся как-то до них добраться, но если взялось КГБ - то не пускают даже консула и назначают ничего не говорящего своего адвоката. Когда начинаются проблемы, то все родственники, депутаты звонят в посольство и говорят: «Давайте, давайте». Да не давайте! Я извиняюсь, но мы предупреждали: здесь опасно», - отметил Кизим.

Он подчеркнул, сейчас возможности посольства и консульства очень ограничены, потому что белорусская сторона рассматривает нас как потенциальных врагов, а на уточняющий вопрос, можно ли воспринимать призывы уехать из Беларуси как якобы угрозу нового нападения на Украину, он сказал: «Это белорусы поднимают такой шум».

«А потом это разгоняется определенными источниками других пропагандистских каналов. Но я общаюсь с дипломатами и послами - новости большой нет. Если ситуация будет обостряться, то они четко скажут: вообще прекратите поездки», - резюмировал Кизим.

Напомним, что в этом году Канада, Франция и США призвали своих граждан немедленно покинуть Россию и Беларусь.

Такие сообщения иностранные дипломаты обнародовали на сайтах своих ведомств в середине февраля.

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