Экс-доцента МГЛУ Наталью Дулину осудили на 3,5 года колонии 4 10.03.2023, 12:26

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Наталья Дулина

Суд проходил в закрытом режиме.

Бывшую доцентку МГЛУ Наталью Дулину осудили на 3,5 года лишения свободы в колонии. Об этом сообщила «Наша Ніва». Суд проходил в закрытом режиме.

Наталью Дулину судили по двум статьям. Одно обвинение было предъявлено по статье 361-4 УК за содействие экстремистской деятельности. Она была задержана в октябре прошлого года.

Тогда сообщалось, что поводом стало интервью ресурсу, признанному «экстремистским формированием». Еще одно обвинение было предъявлено по ч. 1 ст. 342 («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них»).

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