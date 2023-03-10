Молдова может спать спокойно 5 Александр Коваленко

10.03.2023, 12:30

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Александр Коваленко

Все оказалось максимально примитивно.

Фактически без суток месяц не наносился удар по Украине. И это, честно скажу, меня настораживало. Ведь среднестатистический потенциал накопления боекомплекта у РОВ (российских оккупационных войск) был 3-5 ракет в сутки. И из этого делались выводы...

Основной из них - идет процесс накопления БК. Но для чего? Для максимально массированного удара? Для серии ударов? Или для удара уже по другой стране, для ее захвата, что указывало на Молдову? Версий было много, но, как мы видим, все оказалось минимум изощренно и максимально примитивно.

По Украине был нанесен удар 68 ракетами. Да, сейчас услышу волну критики, как же так, написано же 81 ракета и все такое! Для вас, возможно, 81 ракета, а вот лично для меня 13 ЗУР С-300 к категории пополняемого БК не относятся, это складской запас, исчисляемый тысячами.

Таким образом, по Украине было запущено 68 ракет:

- 28 Х-101/Х-555

- 20 «Калибров»

- 6 X-22

- 6 Х-47М2 «Кинжал»

- 2 ракеты Х-31П

- 6 X-59А

Также запускались 13 ЗУР С-300 и 8 БПЛА Shahed-136.

По факту данного обстрела есть несколько интересных моментов. А именно.

По состоянию на сегодняшний день у России должно быть накоплено боекомплекта от 100 до 150 ракет. Использовано 68 ракет. То есть, исходя из этого, вполне можно ожидать вторую волну, после доразведки.

В этом контексте я бы хотел лишний раз напомнить о том, что публикация фото и видео с мест «прилетов» или «сбития» является фактической доразведкой для оккупантов. Поэтому, если вы стали свидетелем первого или второго, то постарайтесь обойтись без селфи и прочей мутатени.

В ходе нынешнего обстрела был использован не весь БК КРМБ «Калибр». На днях я отмечал, что у четырех носителей «Калибров» в Черном море на редкость сейчас загружены полностью пусковые. То есть, выпущен был не полный БК, загруженный в ПУ, без учета ракет на складах во временно оккупированном Крыму.

Но самым примечательным моментом стало применение 6 ракет Х-47М2 «Кинжал». За один обстрел столько, сколько было применено за весь 2022 год? Очевидно, что с учетом дефицита и уникальности этих ракет, данный пуск был из понимания отчаянной ситуации с прорывом ПВО.

Не безынтересным будет и количество носителей, а именно:

10 Ту-95 т.е. ракеты Х-101/555 или 2-3 ракеты на самолет, вместо 8-16. Это подтверждает тот факт, что командование РОВ сейчас старается не перегружать Ту-95, в связи с их износом не только силовых установок, но и планера.

7 самолетов Ту-22М3, что немногим больше 6 ракет Х-22, запущенным по Украине. Один пуск не состоялся или ракета приземлилась где-то в Воронежской области? Хотя потенциал носителя - 3 ракеты Х-22.8 - Су-356 - МиГ-31К

Таким образом, можно констатировать следующее.

Обстрел 9 марта не является более масштабным нежели среднестатистический с 10 октября 2022 - 70 ракет, не смотря на явное наличие большего боекомплекта. Было применено больше уникальных и очень для РОВ дорогих ракет, которые не сбивают наше ПВО.

Так же, мы можем говорить о том, что командование РОВ не отказалось от планов нанесения ударов по нашей критической инфраструктуре, при этом имея явные сложности с применением носителей ракет на полную мощность из-за их очевидного износа на уровне... критического?

Собственно, выводы? Прежде всего, Молдова может спать спокойно, с чем молдаван поздравляю. Далее - при даже максимальном накоплении БК, возможности носителей не позволяют РОВ совершать более среднестатистического пуска ракет. Пуски еще будут, поскольку БК не исчерпан.

Тактика ударов по энергетической инфраструктуре у РОВ неизменна, хотя с октября 2022 должно было стать понятным для них, что она бессмысленна, особенно с учетом того, что мы к таким условиям адаптировались... Что тут скажешь. Многие из нас и вправду их переоценивают, а они просто дебилы.

Александр Коваленко, Telegram

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