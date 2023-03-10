Россияне опоздали: военный эксперт рассказал об ошибке врага и контрнаступлении ВСУ 10.03.2023, 12:38

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Неожиданные события могут произойти на двух направлениях.

Издание The Economist сообщило о том, что россияне будут продолжать наступление на Донбассе. В какой-то момент им перебросить свои силы с других участков фронта. ВСУ могут этим воспользоваться и перейти в контрнаступление на определенных направлениях.

Возможно, они будут отводить часть ресурсов так называемой второй линии. Это может произойти на Южном направлении и в Слобожанщине. Об этом «24 каналу» сказал военный эксперт Сергей Грабский.

«Говорить, что они серьезно обнажат какие-то участки, и для нас наступление превратится в какую-нибудь прогулку, я бы не стал», – утверждает военный эксперт.

Что касается ресурсов и резервов врага, отмечает Грабский, оккупанты несколько опоздали с объявлением очередной волны мобилизации. Об этом мы говорили с конца декабря 2022 года, отмечая, что Россия может это делать.

«Когда отрабатываются определенные планы, себя ставишь на место противника и думаешь как противник. Оказалось, что они (россияне – «24 канал») не думают так, как мы», – акцентирует военный эксперт.

Государство-агрессор не отработало вопрос об очередной волне мобилизации, говорит Грабский, что значительно усложняет ему процесс подготовки и обеспечения дополнительным ресурсом и боевым потенциалом своих подразделений.

«Так, мы получаем определенный временной промежуток. По словам военного эксперта, через 1 – 2 месяца противник физически не будет иметь доступных резервов – это позволит нам проводить определенные наступательные действия. «Этот вопрос достаточно объективный и может быть реализован, в этом нет никаких сомнений», – резюмировал Сергей Грабский.

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