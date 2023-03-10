Под Минском за долги продают красивый деревянный дом

Под Минском за долги продают красивый деревянный дом3
- 10.03.2023, 12:48
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Как он выглядит и сколько стоит.
На площадке по продаже имущества «БелЮрОбеспечение» появился современный коттедж, расположенный в 25 километрах от Минска. Деревянный двухэтажный дом выставлен на аукцион за долги собственника. Судя по карте, попавший на торги участок расположен рядом с лесным массивом, пишет Realt.by.
Находится этот дом на улице Лесной в деревне Высокое (Усяжский сельсовет, Смолевичский район). От МКАД до этих мест — около 25 километров.
На торги выставлен жилой дом, состоящий из первого и мансардного этажей. Материал стен — брус. Общая площадь здания — 148 «квадратов». В описании лота также упоминаются две террасы, навес, забор, ворота, калитка. Также на участке есть беседка с летней кухней.
Судя по фото, дом полностью готов к проживанию. Здесь есть все удобства — вода, канализация, отопление. В гостиной можно заметить камин.
Расположен коттедж на земельном участке площадью 11 соток. Среди обременений — ипотека (ее погасят за счет продажи дома).
Торги назначены на 23 марта. Заявки на участие принимаются до 22 марта включительно.
Начальная стоимость лота — 338 тысяч рублей (или около 120 тысяч долларов).