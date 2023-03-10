Парламент Грузии официально отклонил скандальный законопроект об «иноагентах» 2 10.03.2023, 13:01

Закон поддержал лишь один депутат.

Правящая партия «Грузинская мечта» отказалась голосовать за скандальный законопроект об иностранных агентах во втором чтении. Таким образом, проект отклонен.

Об этом сообщают «Новости Грузии».

Во время голосования во втором чтении 35 проголосовали против, 58 воздержались, а один депутат поддержал закон.

Законопроект был принят в перовом чтении 7 марта и стал причиной народного возмущения и массовых протестов в Тбилиси.

Во втором чтении проект планировалось вынести на голосование 9 марта - но планы были отменены на фоне массовых протестов и столкновений участников акций с полицией в центре Тбилиси.

Представители грузинской оппозиции, многие НПО и журналисты считают, что власти Грузии хотели перенять российский опыт борьбы с «иноагентами» и создать в стране репрессивный механизм.

В Брюсселе предупредили, что принятие подобных законов несовместимо с выполнением рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в Евросоюз, с нормами и ценностями ЕС.

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