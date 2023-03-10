За неделю количество фур на границах с ЕС увеличилось в 2,5 раза 10.03.2023, 13:03

Самые большие очереди — на пункте пропуска «Кукурыки».

С понедельника очередь из грузовиков на въезд в страны Евросоюза увеличилась в 2,5 раза, сообщили в Госпогранкомитете.

По данным ведомства, по состоянию на 12.00 10 марта наиболее загруженный маршрут в ЕС проходит через польский пункт пропуска «Кукурыки» («Козловичи»). «За сутки сопредельная сторона оформила около 60% фур от нормы», — заявили в ГПК.

Сообщается, что также задержки в оформлении большегрузов сохраняются в литовских пунктах пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог») и «Лаворишкес» («Котловка»).

После того как Польша закрыла последний пункт пропуска на границе с Беларусью, очереди грузовиков из Европейского союза и третьих стран в пунктах пропуска через литовско-белорусскую границу также постоянно росли. В некоторых местах они за неделю увеличились более чем на 100 грузовиков, что увеличило время ожидания более чем на десять часов.

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