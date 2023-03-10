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Гиркин потроллил Пригожина словами Путина «терпи, моя красавица»

  • 10.03.2023, 13:08
  • 1,808
Гиркин потроллил Пригожина словами Путина «терпи, моя красавица»
Игорь Стрелков (Гиркин)

Диверсант назвал «цирком» деятельность главаря ЧВК.

Диверсант ФСБ РФ Игорь Стрелков (Гиркин) и главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обменялись новой порцией оскорблений.

Конфликт между двумя представителями «партии войны» снова начал набирать обороты, передает dialog.ua.

Стрелков воспользовался плачевным положением Пригожина и нанес «удар». Он опубликовал весьма резкий пост в ответ на жалобы Пригожина о том, что уничтожение его «Вагнера» приведет Россию к «тотальному позорному поражению» в войне против Украины. Стрелков неожиданно упрекнул Пригожина в том, что тот исповедует культ смерти, и даже намекнул на нацизм «Вагнера».

«Евгений Викторович (Пригожин - ред.)... создал свой собственный персональный «черный цирк» (...), кривляясь на арене на фоне черепов, очень напоминающих эмблему дивизии СС «Тотенкопф», и прочих аксессуаров собственного мрачного с криминальным оттенком культа смерти», - написал диверсант РФ.

Он признал, что ликвидация ЧВК «Вагнер» действительно будет шагом к проигрышу Российской Федерации в войне против Украины. Однако, с его слов, более фатальной для РФ является сама деятельность Пригожина. «То, что лицом «Вагнера» является Пригожин, - беда «оркестра». Но такова судьба всех наемников: «Кто девочку ужинает - тот ее и танцует»... Нравится, не нравится - терпи, моя красавица!» - написал диверсант ФСБ.

Тему «девочки» Стрелков поднял, по всей видимости, в ответ на недавнее оскорбление в свой адрес со стороны Пригожина.

Главарь «Вагнера» на днях назвал его «бабой», уточнив, что «девочек не обижает».

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