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В Беларуси синоптики прогнозируют оранжевую субботу

  • 10.03.2023, 13:13
В Беларуси синоптики прогнозируют оранжевую субботу

Объявлено штормовое предупреждение.

В субботу в Беларуси сохранится оранжевый уровень опасности. Синоптики продлили штормовое предупреждение из-за сильного снега, ветра и гололедицы.

«11 марта (суббота) ночью по северной половине республики ожидается сильный снег, мокрый снег. Ночью и утром на большей части территории гололед, днем по западу во многих районах усиление ветра порывами до 15-20 м/с, во второй половине дня по Гродненской и Брестской областям на большей части на дорогах гололедица», — говорится в предупреждении.

Завтра погоду будут определять атмосферные фронты от циклона, смещающегося с Польши на страны Балтии. Температура воздуха минимальная ночью от -6°С по северо-востоку до +6°С по юго-западу; максимальная днем +2..+7°С, в южных районах +8..+10°С.

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