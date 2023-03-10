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Украинские пограничники показали «охоту» с Javelin на российские танки

  • 10.03.2023, 13:16
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Украинские пограничники показали «охоту» с Javelin на российские танки

Башни бронемашин отправляют «на орбиту».

Украинские пограничники на фронте в Донецкой области с помощью переносных ракетных комплексов Javelin уничтожают российские танки. Защитники показали на видео свою боевую работу.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Telegram.

Защитники отмечают, что Javelin эффективно поражает бронированную технику врага в 90% случаев.

Прежде чем выполнять боевую работу и уничтожать российские танки на фронте, бойцы проходят обучение на специальных тренажерах.

«В умелых руках «Джавелин» отправит башню танка на орбиту, а оккупантов - в землю!» - говорят пограничники.

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