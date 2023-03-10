Украинские пограничники показали «охоту» с Javelin на российские танки
- 10.03.2023, 13:16
- 1,788
Башни бронемашин отправляют «на орбиту».
Украинские пограничники на фронте в Донецкой области с помощью переносных ракетных комплексов Javelin уничтожают российские танки. Защитники показали на видео свою боевую работу.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Telegram.
Защитники отмечают, что Javelin эффективно поражает бронированную технику врага в 90% случаев.
Прежде чем выполнять боевую работу и уничтожать российские танки на фронте, бойцы проходят обучение на специальных тренажерах.
«В умелых руках «Джавелин» отправит башню танка на орбиту, а оккупантов - в землю!» - говорят пограничники.