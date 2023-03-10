Посол Украины в Беларуси ответил на оскорбления Лукашенко словами Путина 10.03.2023, 13:25

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Слова белорусского диктатора — демонстрация бессилия.

Лукашенко оскорбил сам себя, допустив оскорбительные высказывания в адрес президента Украины Владимира Зеленского, считает украинский посол Игорь Кизим.

— Лукашенко всегда позволял себе оскорбительные высказывания. Это его стиль, он такой человек. С моей точки зрения, он оскорбил сам себя и ту часть белорусского общества, которая его поддерживает, — заявил Кизим в интервью liga.net.

Дипломат замечает, что подобные заявления — это демонстрация бессилия.

— Знаете, как бывает, когда нет слов и аргументов, то говорят: «Ты сам тупой». Но тут можно еще вспомнить слова его ближайшего друга Путина: «Кто как обзывается — тот так и называется».

Ранее сайт Charter97.org писал, как на слова Лукашенко ответили официальные украинские лица и лидеры мнений.

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