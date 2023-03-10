Первый с чаем у императорской спальни

Первый с чаем у императорской спальни1
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 10.03.2023, 13:37
- 6,436
Глава Кремля на полусогнутых ногах почтительно постучал в дверь.
Си Цзиньпин переизбран председателем КНР на третий срок. Единогласно. Первым в истории.
Первым поздравил Си его «партнер» – Пу, едва ли не на почтительно полусогнутых ногах, поднеся ему приветственный адрес – телеграмму. Си дважды именуется «дорогой друг», ему приносятся «сердечные поздравления», желается «крепкого здоровья и благополучия».
До чего это унизительно – писать такие вещи. Позорное подхалимство, принижение России.
Утро в пекинском дворце. В бывшей спальне Мао утро бросило первые лучи на постель, в которой только что проснулся председатель Си. Счастливая улыбка победителя осветила его лицо.
В дверь робко, почтительно постучали. «Входите!» - позвал Си. Огромная дверь раскрылась. На пороге был он – великий Пу. В руках поднос с дымящимся чаем и завтраком. Спина почтительно согнута.
Си сделал ласковый жест ладонью снизу вверх – подними голову. Когда великий Пу исполнил, ему махнули – давай, мол, подноси в постель своё «кушать подано».
Телеграм-канал «СерпомПо»