Первый с чаем у императорской спальни 1 Телеграм-канал «СерпомПо»

10.03.2023, 13:37

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Глава Кремля на полусогнутых ногах почтительно постучал в дверь.

Си Цзиньпин переизбран председателем КНР на третий срок. Единогласно. Первым в истории.

Первым поздравил Си его «партнер» – Пу, едва ли не на почтительно полусогнутых ногах, поднеся ему приветственный адрес – телеграмму. Си дважды именуется «дорогой друг», ему приносятся «сердечные поздравления», желается «крепкого здоровья и благополучия».

До чего это унизительно – писать такие вещи. Позорное подхалимство, принижение России.

Утро в пекинском дворце. В бывшей спальне Мао утро бросило первые лучи на постель, в которой только что проснулся председатель Си. Счастливая улыбка победителя осветила его лицо.

В дверь робко, почтительно постучали. «Входите!» - позвал Си. Огромная дверь раскрылась. На пороге был он – великий Пу. В руках поднос с дымящимся чаем и завтраком. Спина почтительно согнута.

Си сделал ласковый жест ладонью снизу вверх – подними голову. Когда великий Пу исполнил, ему махнули – давай, мол, подноси в постель своё «кушать подано».

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