Примитивизм лаптефюрера 4 Юрий Богданов

10.03.2023, 13:45

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Юрий Богданов

Украинским властям анархия не угрожает.

Бункерная обезьяна валит ракетами, потому что у него извращенная проекция. Оно проектирует, что если бы ракетами так лупили по Лаптестану, ванька считал бы власть слабой и взбунтовался.

Расчет путинских залпов не на уничтожение инфраструктуры, которое ему явно не по зубам, а на бунт. Поэтому, вопреки отсутствию результата, бункерное шмаляет и шмаляет по подстанциям.

Но оно глупо и не понимает, что украинцы — не ваньки. Никто украинцам не промывал мозги, что мы — самое сильное в мире государство. Украинцы скромны, как хоббиты. У нас нет амбиций считать, что у нас мощные Вооруженные Силы и ПВО. Все, что мы испытываем после обстрелов, – безудержную жажду навалять обезьянам, пока они не уйдут из нашей земли.

Украинским властям анархия не угрожает. Мы не считаем власть слабой из-за того, что российские ракеты залетают в мирные города. Мы зрелое общество и никаких бунтов, пока не выгоним оккупантов, не будет и в помине. Поэтому пуляй ракетами, не пуляй – результат для Лаптестана будет нулевой. Если честно, я даже несколько смущен таким примитивизмом лаптефюрера.

Юрий Богданов, Telegram

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