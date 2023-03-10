Белорус «клюнул» на уловку мошенников и оформил на себя три кредита 8 10.03.2023, 13:48

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Житель Несвижа потерял почти 40 тысяч рублей.

27 февраля 50-летнему жителю Несвижа в мессенджере позвонил «сотрудник банка» и сообщил об одобрении заявки на кредит. Когда мужчина ответил, что кредит не оформлял, лжесотрудник предложил ему разобраться в ситуации и вывести на чистую воду недобросовестных сотрудников банка. Мужчина согласился поучаствовать в «спецоперации», сообщает onliner.by со ссылкой на Следственный комитет.

Продолжая легенду, киберпреступник предложил потерпевшему оформить кредиты в банке и перечислить деньги на определенный счет, чтобы вычислить нечистого на руку банкира. Кроме того, злоумышленник сообщил жителю Несвижа, что для успешной «операции» о реальной цели кредита рассказывать никому из сотрудников банка нельзя. Поверив собеседнику, мужчина получил три кредита на общую сумму более 39 тысяч рублей, которые перевел на указанный мошенником счет. Лишь после этого потерпевший понял, что его обманули, и обратился в правоохранительные органы.

Теперь житель Несвижа обязан платить взносы по кредитам, сумма которых почти равна его месячной заработной плате.

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