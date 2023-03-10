«Увидел, что мы из Украины и крикнул: «Спартак - чемпион, Россия - forever» 2 10.03.2023, 13:56

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Даниил Сикан

Украинский футболист рассказал, как проучил провокатора из РФ.

Игрок донецкого «Шахтера» Даниил Сикан рассказал подробности конфликта с неадекватным российским хулиганом на сборах в Турции.

По его словам, неадекват из РФ начал его провоцировать в турецком отеле. Об этом Сикан рассказал в интервью football.ua.

«Я шел с Ромой Терновым, который занимался обувью. Мы шли играть в бильярд. Он (россиянин. - Ред.) был с детьми, с женщиной. Увидел, что мы «Шахтер», что мы из Украины, и крикнул: «Спартак - чемпион». Я этого момента не услышал. Рома сказал мне, что он кричал. А я еще в начале собрания говорил, что если ни с кем из русских не подеремся, то можно считать, что собрание провалено. Разворачиваюсь, начинаю говорить. Рома мне говорит: «Погоди, Сик. Здесь же дети». Стоим, спокойно общаемся между собой. И тут мы слышим, что кто-то на русском говорит, кричит. Смотрю, что это они. Петрович говорит: «Это русский чудак, я отсел, потому что была бы драка». Я уже на низком старте, потому что это такая скотина. Не позволю, чтобы так вели себя в гостинице или еще где-нибудь», — рассказывает украинский футболист.

При этом российский хулиган продолжил конфликт даже видя, что украинские футболисты не реагируют на его оскорбления.

«Сидим. Он уже пошел в свой номер с друзьями, женщинами или не знаю, кем. Видит, что мы сидим в стороне. И мы смотрим на него. Он кричит: «Спартак» – чемпион, Россия – forever (навсегда)». Я сразу встаю, подхожу. Слово за слово, я даю ему пощечину. Он упал на плитку, пытался подняться, но ему не удалось. А через день их выгнали из гостиницы», — добавил Сикан.

Ранее сайт Charter97.org сообщал о том, что в одном из отелей в Турции произошел конфликт между форвардом донецкого «Шахтера» и сборной Украины Даниилом Сиканом и представителем страны-агрессора РФ.

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