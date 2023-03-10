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Видеофакт: Русский оккупант летит высоко над землей после артиллерийского удара ВСУ

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  • 10.03.2023, 14:01
  • 6,802
Видеофакт: Русский оккупант летит высоко над землей после артиллерийского удара ВСУ

Захватчика отбросило на несколько десятков метров.

Украинские артиллеристы точным выстрелом уничтожили позицию российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, эффектную работу украинских артиллеристов зафиксировал беспилотник , через который корректировалась атака.

В кадр камеры БПЛА попал и момент, когда тело одного из оккупантов высоко подбрасывает вверх и отбрасывает от места взрыва на несколько десятков метров.

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