Видеофакт: Русский оккупант летит высоко над землей после артиллерийского удара ВСУ

Видеофакт: Русский оккупант летит высоко над землей после артиллерийского удара ВСУ12
- 10.03.2023, 14:01
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Захватчика отбросило на несколько десятков метров.
Украинские артиллеристы точным выстрелом уничтожили позицию российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, эффектную работу украинских артиллеристов зафиксировал беспилотник , через который корректировалась атака.
В кадр камеры БПЛА попал и момент, когда тело одного из оккупантов высоко подбрасывает вверх и отбрасывает от места взрыва на несколько десятков метров.