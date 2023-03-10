Видеофакт: Русский оккупант летит высоко над землей после артиллерийского удара ВСУ 12 10.03.2023, 14:01

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Захватчика отбросило на несколько десятков метров.

Украинские артиллеристы точным выстрелом уничтожили позицию российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, эффектную работу украинских артиллеристов зафиксировал беспилотник , через который корректировалась атака.

В кадр камеры БПЛА попал и момент, когда тело одного из оккупантов высоко подбрасывает вверх и отбрасывает от места взрыва на несколько десятков метров.

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