«Отказ в выдаче визы обошелся мне в 710 рублей» 1 10.03.2023, 14:06

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Белорусы рассказали, какие сложности сейчас возникают при получении «шенгена».

Белорусы рассказали CityDog.io о том, с какими сложностями сталкиваются при получении визы – любой и на любой срок.

Владимир: «Через 11 дней мой паспорт уже был в Минске. Без визы»

– Из-за того, что визы можно открывать за несколько месяцев до нужной даты, уже в январе мы с девушкой задались вопросом о том, что пора готовиться к предстоящему в июне отпуску. Мы хотим поехать в Италию, но по изучению информации в интернете и соцсетях, визу решили открывать испанскую – с личной подачей в Москве.

По рекомендации знакомой обратились к девушке-посреднику, которая помогает с записью и подготовкой части пакета необходимых документов. Стоимость ее услуг – 300 руб.: сюда входит запись, заполнение анкеты, бронь жилья и перелета. Обратились 1 февраля, а уже 4-го она прислала подтверждение записи на подачу в Москве – 16 февраля 2023 года.

Оговорюсь, что виза нужна была только мне, поскольку у моей девушки польская национальная по карте поляка. Она ее благополучно без посредников получила еще в августе 2022-го в Минске (оплатив при этом за фото и саму визу в районе 40 рублей).

Начался процесс сбора документов: справка о зарплате с работы, выписка из банка с движением по р/с (обязательно именно с движением, а не просто с остатком суммы) – 6 руб., страховка для выезда – 71 руб., фото – 10 руб., нотариально заверенная копия паспорта – 40 руб. Билеты на автобус до Москвы – 50 руб. Маршрутка из Москвы в Минск – 2500 рос.руб. (94 бел. руб.), потому что если у тебя не паспорт нового образца (который с id картой), то ни один официальный автобусный перевозчик не пустит в автобус без оригинала паспорта.

Процесс подачи происходит быстро. Сильно заранее в зону визового центра не пускают – минут за 15 до назначенного времени. Прицепились к пояснительной записке: не указаны даты проезда Минск-Варшава и Варшава-Минск (было просто указано, что не могу приложить билеты на данный отрезок маршрута, поскольку перевозчик начинает продажу билетов за 2 месяца до поездки).

В нашем случае бронь отеля и билет на самолет (вылет в 9 утра) Варшава-Барселона были приложены от 20 мая 2023 года. Визу запрашивали тоже с 20 мая, страховка тоже сделана с 20 мая. Почему-то специалист решила, что мы не успеем – и сказала переделывать дату начала визы и докупать день страховки на 19 мая 2023-го.

Общая сумма, оставленная в визовом центре, – 4680 рос.руб или 176 бел.руб. (включая доставку паспорта в Минск курьером). Стоит еще обратить внимание на то, что визовый центр по умолчанию вставляет в счет на оплату смс-оповещение, но смс так и не приходит (на форуме Onliner.by про это писали неоднократно, что оплату берут, а сообщения нет).

Через 11 дней, то есть 27 февраля, мой паспорт уже был в Минске. Без визы. С сопроводительным письмом, что не подтверждена цель поездки в Испанию. По моим подсчетам, в общей сложности отказ в выдаче визы мне обошелся в 710 рублей.

Есть подозрение, что отказ может быть связан с тем, что отель и перелет были забронированы без оплаты, а не выкуплены сразу. Но мы не сдаемся и будем пробовать еще раз, на этот раз уже оплатив 50% брони жилья и частично билеты на перелет.

Нам повезло с девушкой-посредником: за повторную запись она не будет брать оплату повторно.

Александр: «Процесс подачи документов оказался дико стрессовым»

– Сейчас я живу не в Беларуси, а в той стране, где нахожусь, визы не выдают. То есть в теории тебя могут записать в очередь, но как долго ты будешь стоять в ней, никто не скажет. Это может быть и два месяца, может и три.

До этого была дурацкая история: я заполнял анкету на получение гуманитарной польской визы летом. И мне только в конце декабря (!!!) позвонили и сказали, что ждут меня. Естественно, я не мог прийти.

Поэтому в этот раз я поехал в другую страну и подавался там в польском посольстве. В этом, собственно, и была сложность: непонятно, на сколько дней или недель туда лететь, сколько придется ждать. Но в итоге меня даже не спрашивали, почему я подаюсь именно в этой стране.

Я запрашивал краткосрочный шенген. При этом цель у меня была не туризм, а участие в международной польской программе. Организаторы этой программы оформили на меня письмо в посольство, отправили – и на основе его я подавал все документы.

Поэтому сам я в очередь на подачу документов не становился: от момента отправления письма нужно было просто ждать, когда меня пригласят. При этом меня сразу предупредили, что это может затянуться и на две недели – так и примерно и получилось, может быть даже больше. Долго не было никакой информации из посольства, а в итоге все произошло очень быстро: условно, в четверг мне написали, а в понедельник уже нужно было приехать со всеми документами.

Список документов был максимально простой: фотография, страховка, заполненная анкета и копия паспорта. Ничего ни за какие услуги я не платил. Но зато сам процесс подачи документов оказался дико стрессовым.

С одной стороны все были дружелюбными, но это оказалась не та классическая история с окошком, куда ты отдаешь документы и уходишь. В кабинете было несколько человек, с которыми мы довольны долго беседовали на английском. Меня спросили про программу, в которой я участвую, уточнили про покрытие расходов (убедились, что все расходы будут покрывать организаторы), а потом спрашивали про меня: где я живу, с кем живу – на это я честно ответил, что у друзей.

После этого они начали листать мой паспорт, – и там было много предыдущих литовских виз и штампов. Конечно, они спросили, что я делал в Вильнюсе. Потом на глаза им попался неотъезженная польская национальная виза: расспрашивали, откуда она у меня, почему я не поехал по ней, а если бы я поехал, то что планировал там делать, есть ли у меня там родственники, есть ли там друзья – и даже попросили назвать их имена.

Но прикол в том, что, когда я собирал документы на подачу, мне сказали, что никакие документы, кроме тех, которые я принес, не нужны. А уже на приеме мне сообщили, что рассмотрение визы начнется только после того, как я принесу им билеты до Варшавы. По их словам, ожидать результатов мне нужно будет примерно неделю, поэтому посоветовали бронировать более поздние даты. В итоге я купил билеты, прислал им, – а на следующее утро мне сказали, что я могу уже забирать паспорт.

До последнего не знал, дали мне визу или нет, но в итоге все хорошо – открыли стандартно на один год. То есть в странах шенгена я могу находиться 90 дней каждые полгода.

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