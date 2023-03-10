«Вариант вооруженных сил, что есть в Беларуси, морально устарел лет на 30 минимум» 1 10.03.2023, 14:20

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Белорус убежал от возможной мобилизации и строит новую жизнь в Польше.

Андрей вместе со своим братом уехал из Беларуси в Польшу в декабре прошлого года. Они не хотели и не хотят воевать. Чтобы сделать рабочие визы, им пришлось занимать у друзей. Теперь они работают на лесопилке, получают по 800$, им дали жилье. «Здесь мы может откладывать деньги и даже помогать родителям. А в Беларуси ну тупо нет будущего», — говорит парень в интервью ex-press.by.

«Нынешний вариант вооруженных сил, что есть в Беларуси, морально устарел лет на 30 минимум»

Андрею 30 лет, у него высшее образование инженера одного из белорусских вузов. Однако по специальности почти никогда не работал.

— В Беларуси приходилось постоянно перебиваться какими-то странными работами типа официанта или курьера. Со своим образованием я бы мог в теории работать на стройке и руководить строителями, но мне хватило и двух лет моего распределения в Беларуси, чтоб понять, что стройка — гиблое место, — рассказывает парень.

После университета Андрея распределили мастером в одну из строительных фирм.

— Должность-то руководящая была, мне, 22-летнему пацану, приходилось руководить мужиками, которым лет по 50. Понятно, что слушали меня через раз. Но главный минус той работы — это бюрократия и перекладывание ответственности.

Например, чтобы, условно говоря, раскопать небольшой участок дороги где-нибудь в минских Шабанах, нужно было получиться разрешения чуть ли не 10 инстанций, иногда их нужно было получить буквально за день. В общем, было ужасно. В детстве я мечтал стать реально классным инженером, но моим мечам не суждено было сбыться — они просто разбились о белорусскую реальность, — говорит Андрей.

Не самым приятным, по его словам, отрезком в жизни была и армия, куда он попал сразу после распределения.

— Армия — это вообще отдельная тема для разговора. Мне даже вспоминать об этом кошмаре не хочется. Нынешний вариант вооруженных сил, что есть в Беларуси, устарел лет на 30 минимум. А еще, сугубо по моим личным наблюдениям, примерно, каждый третий офицер является полным идиотом, — вспоминает Андрей.

Последние пару лет он жил вместе со своим младшим братом Евгением в Минске, который, кстати, тоже служил в армии. Обо парня вечно перебивались временными подработками, в основном, в заведениях общепита, имея на двоих чуть больше 2500 рублей. Треть из них сразу же «улетали» на оплату «двушки» в Минске.

— Жить было, прямо скажем, тяжело. Мы ведь еще молодые с братом, где-то хотелось и одежду новую купить, и в клуб сходить или девушку на свидание сводить, поэтому приходилось экономить. Если честно, я просто не понимаю, как в таких условиях, чисто в теории, заводить семью? Мне 30 лет, и в Беларуси для меня лучше не становилось. Кто-то скажет, что виноват сам, но я так не считаю. Если бы в Беларуси все работало, как в нормальных странах, то люди бы после «универов» не работали бы официантами, — размышляет Андрей.

«Стало стремновато, что наши тоже могут пойти»

Первым звоночком для молодых людей стал день начала войны в Украине. Начались боевые действия, с территории Беларуси в Украину летели ракеты и было непонятно: будет ли Лукашенко отправлять туда свою армию.

— Тогда стало стремновато, что наши тоже могут пойти. Но вроде власти дали понять, что отправлять войска туда не будут. Поэтому мы слегка успокоились. Хотя, понятное дело, что Лукашенко и его свите доверять — дело гиблое. Но тем не менее, — говорит Андрей.

Спустя полгода в России объявили частичную мобилизацию, на которую вскоре призвали порядка 300 тысяч человек. И разговоры о том, что такое может произойти и в Беларуси, вспыхнули снова.

— Тогда, в сентябре, мы очень конкретно напряглись. На тему мобилизации в Беларуси было очень много новостей, очень. Плюс сюда снова начали стягивать российские войска. А мы с братом воевать не хотим. Главный вопрос: «Во имя чего? Умирать за Путина и Лукашенко? Да еще и против украинцев? Нет уж, ребята, это без нас». И единогласно приняли решение уехать, — вспоминает парень.

Оснований для гуманитарной визы у молодых людей не было, поэтому оставался только один вариант — рабочая виза.

— С оформлением визы помог брат нашей мамы, который работал в одном из таких агентств. Он рассказал, какие нужны документы, помог с приглашением на работу. Если бы не он, мы бы месяца два точно прождали бы свою визу, потому что в то время был какой-то ненормальный ажиотаж, — говорит Андрей.

В итоге виза для парней была готова чуть меньше, чем за месяц.

— Чтобы сделать визы, нам пришлось отдать примерно по 1000 рублей. Чтобы собрать эти деньги, пришлось занимать у друзей и, соответственно, мы еще на месяц вынуждены были задержаться в Беларуси, чтобы получить зарплату и отдать долги, — вспоминает Андрей.

«Приехали «без гроша» в кармане»

В начале декабря братья, наконец, выехали в Польшу. Сначала на автобусе из Минска в Гданьск, а потом уже по месту их работы в небольшом городке Поморского воеводства Польши, в полутора часах езды на поезде от Гданьска.

— Приехали мы, как говорится, «без гроша» в кармане. На двоих у нас было 400$. В первый же день пришли к своему работодателю. Оказалось, что нам положено бесплатное жилье от предприятия. Конечно, это не квартира, а что-то типа хостела, но тем не менее, в нашей денежной ситуации — это был глоток свежего воздуха, — говорит Андрей.

Братья устроились работать на лесопилку, помимо них там также работает много белорусов, украинцев и грузинов.

— Работа тяжеловатая, если честно. На протяжении 8 часов нужно иметь дело с тяжелым физическим трудом, но мы уже привыкли. Получаем здесь порядка 800$, и это притом, что мы не платим за аренду жилья. Да, мы немного пренебрегаем комфортом, зато деньги целы, на случай, если вдруг резко придется куда-то уехать, — рассказывает Андрей.

За три месяца жизни в Польше особых проблем у Андрея не возникло, разве что языковой барьер.

— Первые раза три, когда я ходил в магазин, я даже не знал, как спросить пакет. Сейчас польский гораздо проще воспринимается на слух. Очень в этом способствует работа, где поляков достаточно много. Сейчас я даже могу что-то сказать, как-то выразить свою мысль, хотя акцент просто ужасный, — рассказывает парень.

В городке, где живет Андрей с братом особо смотреть не на что. Если хочешь на что-то посмотреть или как-то развлечься, нужно ехать в Гданьск. Так парни и делали.

— В поморском воеводстве широко распространены электрички, которые ходят буквально каждые 20 минут. Поэтому путешествовать по Польше довольно легко. В Гданьск мы частенько выбираемся, когда есть выходные. Город нас, конечно, удивил своей красотой. К сожалению, в Беларуси таких городов и близко нет, советская эпоха все сожрала. А здесь люди сохранили истинную красоту своих городов. Помимо этого, еще мы посмотрели Сопот и Гдыню — также, как и Гданьск, морские города, — говорит Андрей.

«В Польше я хоть что-то вижу, хоть какую-то перспективу, несмотря на то, что на лесопилке обычной работаю»

Вопрос о дальнейшем будущем остается открытым. Андрею и Евгению в Польше очень нравится. Как минимум, потому что здесь они зарабатывают намного больше, чем в Беларуси.

— Здесь мы может откладывать деньги и даже помогать родителям, недавно передали с братом несколько сот долларов нашей семье. А в Беларуси ну тупо нет будущего. В Польше я хоть что-то вижу, хоть какую-то перспективу, несмотря на то что я на лесопилке обычной работаю. А в Беларуси мрак, просто мрак и все. При этом у властей может резко найтись миллион причин, чтоб отправить тебя в армию или посадить в тюрьму, — говорит Андрей.

Кстати, по словам парня, польские полицейские — довольно приятные люди. Он признается, что однажды попался курящим сигарету в общественном месте.

— Было дело, что я курил около вокзала в Гданьске, ну и, честное слово, не заметил вывески, что курить запрещено. Ко мне подошли офицеры, объяснили ситуацию, записали кое-какие данные и просто отпустили меня, предупредив, чтоб я больше не нарушал, а напоследок один из них сказал, чтоб я не подводил белорусов. Вот так. Хотя по закону мне полагался штраф размером примерно в 150$. Отпустила бы меня белорусская милиция? Да еще и хорошего дня пожелав? Если честно, сомневаюсь, — говорит парень.

Далее в планах у братьев — получить вид на жительство. Однако пока что они этим вопросом не занимались.

— Конечно, мы хотим тут остаться. В Беларусь не тянет ну совсем. Разве что к семье. Там небезопасно и безденежно. Увидев воочию, как живут европейцы, желание возвращаться на родину стремительными темпами в нас погибает, — закончил Андрей.

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