Пионтковский: Путина ждет «ночь длинных ножей»
- 10.03.2023, 14:24
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В России разрастается острый конфликт из-за штурма украинского Бахмута.
Битва за украинский Бахмут имеет очень серьезное внутреннее значение для путинского режима.
Об этом в своем блоге в Telegram пишет известный российский политолог Андрей Пионтковский.
Он считает, что провал битвы за Бахмут приведет к «ночи длинных ножей наоборот».
Напомним, что «ночь длинных ножей» - это расправа Гитлера над своими штурмовыми отрядами в 1934 году, то есть, по мнению Пионтковского, в ближайшем будущем диктатор РФ может сам стать жертвой расправы со стороны штурмовиков Бахмута.
«Фюрер поплатится за свою нерешительность и половинчатость в ночь с 10 на 11 января. Недорезанный тогда Эрнст (Эрнст Рем, один из лидеров национал-социалистов и руководитель СА, убит по приказу Гитлера - ред.) Пригожин и его стремительно растущая клоака отправят всю генеральскую верхушку во главе с Шойгу и Герасимовым в штаб генерала Павлова за измену и предательство. Об этом уже орут все легендарные военкоры», - написал российский политолог.
Он заверил, что глава оккупационной группировки РФ в Украине генерал Валерий Герасимов не заинтересован в успехе «вагнеровцев» при штурме Бахмута. Он не хочет, чтобы победные лавры достались его злейшему врагу.
Удивительно, но провал играет на руку и самому главарю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину, считает Пионтковский. Это даст ему официальное основание для того, чтобы попытаться взять власть в свои руки. «Работайте, «братья»! Чума и кувалда на оба ваших дома!» - подытожил политолог.