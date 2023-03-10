Пионтковский: Путина ждет «ночь длинных ножей» 10.03.2023, 14:24

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В России разрастается острый конфликт из-за штурма украинского Бахмута.

Битва за украинский Бахмут имеет очень серьезное внутреннее значение для путинского режима.

Об этом в своем блоге в Telegram пишет известный российский политолог Андрей Пионтковский.

Он считает, что провал битвы за Бахмут приведет к «ночи длинных ножей наоборот».

Напомним, что «ночь длинных ножей» - это расправа Гитлера над своими штурмовыми отрядами в 1934 году, то есть, по мнению Пионтковского, в ближайшем будущем диктатор РФ может сам стать жертвой расправы со стороны штурмовиков Бахмута.

«Фюрер поплатится за свою нерешительность и половинчатость в ночь с 10 на 11 января. Недорезанный тогда Эрнст (Эрнст Рем, один из лидеров национал-социалистов и руководитель СА, убит по приказу Гитлера - ред.) Пригожин и его стремительно растущая клоака отправят всю генеральскую верхушку во главе с Шойгу и Герасимовым в штаб генерала Павлова за измену и предательство. Об этом уже орут все легендарные военкоры», - написал российский политолог.

Он заверил, что глава оккупационной группировки РФ в Украине генерал Валерий Герасимов не заинтересован в успехе «вагнеровцев» при штурме Бахмута. Он не хочет, чтобы победные лавры достались его злейшему врагу.

Удивительно, но провал играет на руку и самому главарю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину, считает Пионтковский. Это даст ему официальное основание для того, чтобы попытаться взять власть в свои руки. «Работайте, «братья»! Чума и кувалда на оба ваших дома!» - подытожил политолог.

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