Foreign Affairs рассказал о скрытой технологической революции в Китае 10.03.2023, 14:56

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Есть сферы, в которых Пекин опередил Запад.

В последние годы китайские фирмы стремительно переходят от сборки компонентов иностранного производства к выпуску собственных передовых технологий. Наряду с доминированием в области оборудования для возобновляемых источников энергии, Китай в настоящее время находится в авангарде и других технологий, таких как искусственный интеллект и квантовые вычисления. И эти успехи бросают вызов представлению о том, что к промышленному лидерству неизбежно приводит лидерство в науке, пишет Foreign Affairs.

Издание отмечает, что Китай использовал свои знания о процессах, в частности, способность масштабировать целые отрасли, чтобы превзойти Соединенные Штаты в развитии стратегических технологий.

Для США и их союзников превращение Китая в мощную технологическую державу может стать важным уроком. В отличие от Запада, Китай построил свой технологический сектор не на исследованиях и передовой науке, а на менее заметной задаче улучшения производственных мощностей. Если Вашингтон серьезно настроен конкурировать с Пекином в области технологий, ему нужно будет сосредоточиться не только на новаторстве в науке. Он также должен научиться использовать свою рабочую силу так, как это делает Китай, чтобы масштабировать инновации и создавать продукты лучше и эффективнее.

Как отмечает издание, многие аналитики скептически относятся к технологическому лидерству Китая. Он не может похвастаться большим количеством узнаваемых брендов. В отличие от Японии и Южной Кореи, Китай не смог создать новые категории цифровой электроники и не может конкурировать с Европой и США в сфере автомобиле- или авиастроения. Вместо этого китайские компании сконцентрировались на производстве продуктов, которые они могут продавать по более низким ценам в развивающихся странах. Относительное отсутствие известных китайских брендов укрепило западное представление о Китае как о заводе, а не об очаге инноваций.

Кроме того, Китай отстает от Запада в ряде важнейших технологий. Да, у него есть достижения в сфере разработки чипов, но в производстве логических микросхем — процессоров, используемых во всех цифровых продуктах, — китайские фирмы отстают как минимум на пять лет от TSMC, тайваньской компании, которая является мировым лидером в области передовых полупроводников. Еще хуже обстоят дела, когда дело доходит до разработки специализированных инструментов, необходимых для изготовления чипов. Во многом Китай зависит и от импорта из других стран. Похожим образом обстоят дела и с областью авиастроения.

Но Китай достиг быстрого прогресса в сфере других технологий. Китайские компании опередили европейских и японских коллег в производстве роботов-манипуляторов, гидравлических насосов и другого оборудования. Кроме того, страна теперь составляет конкуренцию Японии, Южной Корее и Тайваню в цепочке поставок электроники. Китайские интернет-компании соперничают с американскими (например, TikTok и Facebook). Китай лидирует в мире по созданию современной инфраструктуры, включая сверхвысоковольтные линии электропередачи, высокоскоростные железные дороги и сети 5G. В 2019 году Китай стал первой страной, совершившей посадку лунохода на обратной стороне Луны; год спустя китайские ученые добились передачи квантово-шифрованной связи через спутник, приблизив страну к созданию непробиваемой квантовой связи. Это свидетельствует о том, что Китай направляет усилия на решение все более и более сложных задач.

Одним из главных технологических достижений Китая за последние годы стало производство оборудования для возобновляемых источников энергии. На сегодняшний день китайские фирмы доминируют почти во всех сегментах цепочки — от переработки поликремния, используемого в солнечных элементах, до сборки солнечных панелей. Они также усовершенствовали саму технологию. Китайские солнечные панели не только самые дешевые на рынке; они самые эффективные. Снижение стоимости солнечной энергии за последнее десятилетие было вызвано производственными инновациями в Китае.

Как бы то ни было, технологический прогресс Китая стоил огромных денег. Издание пишет, что «Пекин укрепил положение страны за счет фантастической растраты государственных ресурсов». И у этих субсидий есть и обратный эффект. Исследование, опубликованное в декабре Национальным бюро экономических исследований США, показало, что Пекин плохо выбирает победителей, а получатели государственных субсидий, как правило, имеют более низкий рост производительности. По мнению многих критиков, успехи Китая чаще всего стимулировались крайним протекционизмом и повсеместным воровством интеллектуальной собственности.

Хотя все эти утверждения правдивы, их недостаточно для того, чтобы объяснить стремительный рост Китая. Например, кража интеллектуальной собственности вполне могли способствовать развитию некоторых отраслей. Но она не объясняют появления Китая в таких областях, как аккумуляторы, водород и искусственный интеллект.

Наиболее важным фактором в растущей технологической отрасли Китая является его производственная экосистема. За последние два десятилетия Китай создал непревзойденный производственный потенциал для наукоемких отраслей, для которого характерны обширный кадровый резерв, плотные кластеры поставщиков и широкая государственная поддержка.

Примером может послужить солнечная энергетика. Осыпая субсидиями всех желающих, правительство подтолкнуло к выходу на рынок слишком много фирм. Но это также спровоцировало больший предпринимательский риск, создав отрасль с жесткой конкуренцией, в которой сильные вытесняют слабых. В результате китайские фирмы сегодня доминируют в стратегической отрасли, от которой зависит остальной мир.

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