«Сказала персоналу, что мое здоровье дороже, чем их собственность» 10.03.2023, 15:04

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Как белорусские айтишники живут в хостела и отелях.

Издание devby.io поговорило с релокантами, которые после переезда подолгу живут «не дома» — в коливингах, отелях, хостелах.

«Как «секта», только наша идеология — саморазвитие»

локация: Казахстан

тип жилья: коливинг

срок: 2+ месяца

стоимость проживания: 120 долларов в месяц

— Переехал в Казахстан и живу в коливинге уже третий месяц. Считаю, что мне очень повезло оказаться тут, так как я переезжал совсем один, знакомых, которые могли бы что-то подсказать здесь, немного.

Вначале это была возможность не сойти с ума в одиночестве, у кого-то что-то спросить и начать ориентироваться в незнакомой стране. А сейчас я бы назвал нас «сектой», только наша идеология — саморазвитие. Благодаря ребятам я сначала бросил курить, сейчас — бегаю, занимаюсь силовыми тренировками, читаю книги, а в скором времени думаю заняться танцами.

Но самое важное — мое окружение помогло мне справиться с депрессией. Три года я не чувствовал себя так хорошо. В целом же наш коливинг напоминает пионерский лагерь — особенно поздними посиделками.

Что представляет из себя коливинг: это очень большая квартира, где-то на 200 м², в которой живет около 25 человек — в основном студенты и айтишники. У нас две мужские комнаты и одна женская, в каждой — по 6−8 мест, спим мы на двухъярусных кроватях.

В коливинге есть все, что нужно для жизни, в том числе два коворкинга: один большой — вечером он становится местом для совместного времяпровождения, и малый — используем его как переговорную или по вечерам, когда нужно поработать.

Стоимость проживания в коливинге — 55 тысяч тенге или 120 долларов в месяц. Снять койко-место было не сложно: я заранее подал анкету, а потом прошел «собеседование» — хозяин показал коливинг и задал несколько вопросов, чтобы решить, заселить или нет. Меня спрашивали про вредные привычки и увлечения, но я думаю, что все эти вопросы были больше для того, чтобы понять, каков я в общении.

За нарушение правил и беспорядок у нас штрафы. Например, в коливинге нельзя распивать алкоголь, ну и вообще у нас нельзя появляться пьяным: один раз попадешься — штраф 10 тысяч тенге (или 22 доллара), а на второй раз — выселение.

Убирает в коливинге уборщица 5 раз в неделю, а в остальном — каждый прибирается сам за собой, и по этому поводу никогда вопросов не было. Раз в месяц у нас генеральная уборка.

Бывают еще интересные ивенты: каждый выбирает себе задание — то, что ему самому необходимо, и назначает цену своему слову (то есть штраф, который он заплатит, если не сдержит слово). Обычно это деньги, но можно поставить на кон готовку ужина на всех, генеральную уборку или покупку чего-нибудь нужного для коливинга.

Например, цель — бросить курить или заниматься английским по 10−15 минут в день. Не сдержался, день пропустил — платишь назначенный штраф. А за выполнением следит куратор.

«Знай я, как будет дальше, остановилась бы максимум на полгода»

локация: Литва

тип жилья: коливинг

срок: 9 месяцев

стоимость проживания: 650 евро в месяц

— Релоцировалась в Литву в апреле 2022 года, заключила договор на проживание в коливинге на год, начиная с июня — и получила… много негативного опыта.

Администрация не работает по выходным и после 17.00, поэтому как-то раз мне пришлось провести почти все воскресенье в коридоре (а учитывая, что в месяц я плачу 650 евро, горело у меня знатно).

А еще у нас используют электронные замки, и когда в замке моего апартамента сели батарейки, он перестал считывать ключ-карту. Я позвонила по номеру службы охраны, с которой сотрудничает коливинг, приехал мужчина — но он тоже ничего не мог сделать (ясное дело, его карточка не сработала). Через администрацию своей организации он пытался дозвониться до кого-нибудь из коливинга, но трубку никто не взял.

В другой раз слетела балконная дверь, а на улице было уже далеко не лето, вставить ее на место не получалось. Пришлось просить коллегу приехать помочь, потому что в коливинге нет никаких «горячих» номеров для таких случаев.

Я подключила услугу «почтовый ящик», чтобы получить банковскую карточку. Но оказалось, в коливинге всю почту просто бросают на стол в лобби. Как следствие — карточка до меня не дошла (как и до моей коллеги, тоже живущей здесь). На почте меня заверили, что принесли письмо по указанному адресу — 100%, а служащие коливинга заявили, что это «не их проблемы». В итоге пришлось три недели ждать новую карту, а потом записываться в банк, чтобы забрать ее из отделения.

Что еще: здесь ужасная шумоизоляция — я слышу, как кто-то ходит, двигает стулья, пытается попасть вилкой от шнура электроприбора в розетку. Ирония в том, что недавно на мою квартиру пришла жалоба — якобы я провожу воркауты в 6 утра (а здесь с 22.00 до 07.00 — тихие часы). Хотя это вообще не про меня — но возможно, для кого-то я слишком громко иду в туалет утром.

Сам коливинг — это большой комплекс из нескольких корпусов апартаментов, главная разница между ними в метраже. У меня что-то вроде маленькой квартиры-студии, есть кухня. Кроме того, у нас есть общие пространства типа игровой комнаты, тренажерки, лобби, учебной комнаты. Время от времени администрация проводит какие-то ивенты.

Когда мы с коллегой переезжали, в Вильнюсе была беда с жильем — ценник дико подскочил, а мы стрессовали, плюс не хотели ломать себе голову с договором у частников. А коливинг предоставляет услугу регистрации резидентов за отдельную плату.

Конечно, знай я как будет дальше, остановилась бы в коливинге максимум на полгода — ведь теперь на рынке большой выбор хороших квартир. Но пока съехать мы не можем, так как придется платить штраф в размере двухмесячного проживания. Надеемся, что в июне ситуация с жильем не изменится.

«Сказала персоналу, что мое здоровье дороже, чем они оценивают свою собственность»

локация: Литва

тип жилья: коливинг; сейчас — семейный мини-отель

срок: договор с коливингом разорвала через 5 дней, в мини-отеле — 4 месяца

стоимость проживания: 690 евро в месяц плюс 90 евро — utilities, депозит в размере 780 евро. В мини-отеле — около 600 евро в месяц

— Я очень хотела пожить в коливинге в Литве, но что-то не срослось: 5 дней там — и я разорвала контракт.

А было все так: я не смогла попасть в коливинг, который мне приглянулся, поэтому остановилась в другом — тоже в Вильнюсе. За месяц до заселения меня провели по коливингу, показали комнаты — и я выбрала Studio+, не самую маленькую по размерам. Подкупило, что в коливинге был спортзал и коворкинг.

Я попросила прислать контракт, но времени прочитать вдумчиво не было — прошлась по диагонали. А зря, потому что в контракте, как выяснилось позже, было написано, что мне запрещено декларировать коливинг как свое место жительства, — хотя это требуется от мигрантов с ВНЖ. До этого я детально изучала условия другого коливинга, и его администрация позволяла клиентам самостоятельно задекларировать адрес своего проживания в коливинге — бесплатно.

Потом, конечно, выяснилось, что за деньги коливинг может составить другой договор, разрешающий декларацию места жительства. Но тогда с меня 80 евро плюс 20% налога.

…Когда через месяц я пришла заселяться, мне предоставили комнату, по размерам значительно меньшую, чем та, которую я видела во время показа. Я даже несколько раз переспросила, в какой комнате живу: Studio или Studio+, потому что контракт по ошибке составили на Studio, а потом переделывали.

В моей комнате была маленькая кровать без постельного белья и одеяла (их предоставляют только тем, кто заселяется на короткий срок), шкаф для вещей, мини-прихожая, мини-туалет с душевой, рабочий стол, стул и мини-кухня — без посуды. Из кухонной техники — мини-холодильник, плитка и микроволновка.

Я обратила внимание персонала, что шкаф, где стояла микроволновка, сломан, — и попросила починить. А саму микроволновку — убрать, я не собиралась ею пользоваться (и хотела, чтобы в будущем при выселении ко мне не было претензий).

У нас была еще одна кухня — общая в подвальном этаже, и там же находились кинозал, спортзал, сауна, комната для стирки. В глаза бросились большие пятна грязи на ковровом покрытии — не знаю, почему их не убрали.

С понедельника по пятницу в коливинге с 7 утра (а возможно и раньше) работает целая армия специалистов по уборке — как в фильме «Как украсть миллион». Есть кофе-машина — и 4 или 5 чашек кофе можно брать бесплатно. Мне сказали, что стирать можно бесплатно 4 раза в месяц, но я не смогла запустить стирку, не оплатив ее. Уточняла у других проживающих по поводу оплаты — для них это было новостью. А потом все-таки нашла девушку, которая сказала, что бесплатно можно стирать только при температуре 60 — все другие виды стирки за деньги.

Что мне не понравилось: всю ночь в зоне кухни горела подсветка — и не отключалась. Поскольку я заселилась в субботу, мне пришлось ждать понедельника, чтобы сообщить об этом работникам коворкинга. На рецепции сказали: надо нажать на панель подсветки — и она погаснет, но когда я пригласила администратора к себе в номер, она не смогла выключить подсветку. Предложила оставить заявку, чтобы свет починили.

Я напомнила про шкафчик и микроволновку. Но оказалось, микроволновку убрать некуда — ее могут поставить только в антресоль, чтобы освободить для меня шкафчик.

К среде подсветку так и не починили, шкаф — тоже. Еще меня беспокоил гул, что по ночам издавал холодильник. Работники отвечали, что у них живет более 100 человек, поэтому запросы решаются в течение 3−4 дней — мне «всё починят», надо подождать.

Но я не хотела ждать — мое терпение закончилось. К этому моменту я обнаружила, что в моей комнате плохо закрывалось окно, и, учитывая, как скоро в коливинге решаются вопросы, стала беспокоиться, что же будет зимой.

А еще я решила перечитать договор — и оказалось, он составлен так, что за любое повреждение проживающий должен выплатить крупную сумму, цифр не помню, но они все были от 100 евро. Плюс я увидела тот самый пункт о запрете на самостоятельную регистрацию.

Решение пришло само: я сказала персоналу, что мое здоровье дороже, чем они оценивают свою собственность — я не могу спать с включенным светом и шумящим холодильником. Мне предложили посмотреть другую комнату. Мы договорились, что я проведу там ночь, а потом вынесу свое решение.

Другая комната — «тоже Studio+» — на удивление оказалась гораздо больше моей, возможно, именно такую мне и показывали до моего заселения. Но и здесь тоже была неотключающаяся подсветка в зоне кухни — и ее было больше, а холодильник так же шумел.

На следующее утро я сказала, что хочу разорвать контракт, — и мои слова вызвали удивление служащих коливинга. Они пообещали, что вернут мой депозит через 2 недели, но прошло 3 — а денег все не было.

Я вернулась туда, где снимала комнату до этого, — большой дом с бассейном, которым можно было пользоваться бесплатно. Я жила одна на этаже, и у меня была кухня с огромными панорамными окнами: какое же это удовольствие — готовить еду, завтракать и смотреть, как над Вильнюсом парят воздушные шары.

Я стала звонить и писать в коливинг, требуя вернуть депозит — по телефону мне еще что-то отвечали, а вот письменными ответами меня никто не удосуживал. Тогда хозяин дома, куда я перебралась, предложил пригрозить судом — и в течение часа деньги поступили на мой счет.

Проживание в коливинге стоило 690 евро плюс 90 евро — utilities. Депозит в размере 780 евро. Когда я выселялась, мне стоимость проживания рассчитали из расчета 30 евро в сутки, потому что жила меньше месяца, плюс 60 евро уборка.

Сейчас я 4 месяца живу в семейном мини-отеле. Это большой трехэтажный дом рядом со старым городом. На первом этаже живет хозяйская семья, второй этаж занимают гости — в каждой комнате здесь одна или две кровати, стол, стулья, шкаф, комод или стеллаж для вещей и телевизор. Также в комнатах есть туалет с душем.

На третьем этаже располагается большая ванная комната со стиральной и сушильной машинами, большая общая зона, кухня, комната хозяев и две комнаты для гостей без отдельных туалетов. Это удобно: когда нужно, можно уединиться в своей комнате, а когда хочешь — подняться на кухню, чтобы пообщаться с другими гостями отеля.

Тут очень уютно и красиво: добротная деревянная мебель, во всех комнатах картины. Дом строили художники-керамисты, а на холстах — работы сестры хозяйки дома. На втором этаже в общей зоне сад из цветов в огромных керамических горшках, большая плазма и камин.

Стоимость комнаты в семейном отеле — в районе 600 евро. Свою комнату жильцы убирают сами, но раз в месяц можно заказать уборку — и это тоже входит в стоимость проживания.

Уборкой всего дома занимаются хозяева: или сами, или нанимают кого-то.

Правил как таковых нет, естественно, нужно за собой убирать в общих местах, соблюдать тишину и уважать проживающим рядом. Есть общий чат проживающих в отеле, в нем хозяева иногда напоминают о правилах, при мне такое было дважды: в новогоднюю ночь и один раз, когда на кухне было грязно и много посуды — из-за этого один из соседей в итоге съехал.

Одним из моих соседей когда-то был литовец — в прошлом дальнобойщик, у него я научилась жить на общей территории с незнакомыми людьми.

Со многими соседями мы живем здесь долгое время — это студентки из Европы и стран Азии, также тут есть трудовые мигранты. Новые люди появляются в нашем отеле нечасто. Хотя надо сказать, некоторые очень интересные. Какое-то время тут жил директор бразильского playback-театра — очень артистичный, наблюдать за ним и за его жестикуляцией было одно удовольствие.

«Бонус — бесплатные концерты»

локация: сначала Литва, затем — Франция

тип жилья: хостел; во Франции — коливинг

срок: по 6 месяцев и там, и там

стоимость проживания: в Литве — 290 евро в месяц; во Франции — 585 евро в месяц

— Уехал из Беларуси в августе 2021 года. С тех пор успел пожить по полгода в хостеле и коливинге.

Мысль поехать учиться в Европу была у меня давно. В 2021 году я нашел магистерскую программу, она идеально закрывала чеклист предметов, которые я хотел изучить. Недолго думая, разбил кубышку, спланировал бюджет — а затем поступил в универ и переехал в Вильнюс.

Первые полгода я не работал: осматривался на местности и фокусировался на учебе. Поэтому в целях экономии жил в хостеле недалеко от центра. Отдавал 290 евро в месяц за отдельную комнату. Кухня, уборные, уютная гостиная с камином и фортепиано у нас были общие. Бонусом шли «бесплатные концерты»: в летний сезон хостел служил еще и площадкой для выступлений местных музыкантов и стендаперов.

В целом проживание вышло довольно комфортным. В маленькой комнате у меня были дешевенькие шкаф, кровать и стол со стулом — достаточно для того, чтобы кинуть кости и поспать, а днем пойти читать книжку у камина. Уборка проводилась каждый день, и при желании можно было попросить убрать твою комнату.

На общей кухне было достаточно посуды, хорошая плита и несколько холодильников — места достаточно. Но был маленький нюанс… В течение двух месяцев из холодильника пропадала еда — причем подписанная, и у разных людей. Сперва мы думали, что это ошибка, но потом поняли: завелся воришка, который берет чужую еду осознанно. Мы оставляли предупреждения на холодильнике, играли между собой в «мафию», пытаясь вычислить предателя, но вор попался опытный и на уловки не поддался.

В какой-то момент это просто прекратилось — видимо, воришка съехал. Я же еще раньше решил проблему с помощью крепко завязанного непрозрачного пакета. Воруют обычно то, что плохо лежит — а когда вор увидит на пакете крепкий узел, да еще и не знает что внутри, то он отвлечется на что-то более доступное. Другим от этого не легче, но c’est la vie…

Соседи в хостеле были интересные и часто менялись. У нас жил дальнобойщик из Донбасса, который еще до начала войны рассказывал кошмарные истории про их местные реалии. На несколько месяцев заезжала бригада строителей-отдельщиков из Узбекистана: работали с утра до позднего вечера, а по выходным понемногу ремонтировали еще и хостел — взамен на бесплатное проживание и обеды-ужины. Было много туристов, в основном из Германии, Италии, Испании, Чехии и Польши. Иногда на пару дней останавливались беорусы и украинцы.

Через полгода я получил ВНЖ, устроился на работу и съехал из хостела в однокомнатную квартиру. Звучит так, будто произошло это в один день, в общем-то так и было — и глава моей жизни в вильнюсском хостеле подошла к концу. Тогда я еще не подозревал, что через полгода начнется новая…

Лайфхак: если ты хорошо учишься в европейском университете, то можешь поехать еще куда-нибудь учиться по обмену через программу Erasmus+. Впрочем, это возможно, даже если ты учишься плохо — было бы желание.

Я учился хорошо и прошел на годовой обмен со стипендией и получением Double Degree во Франции. И в сентябре 2022 я поменял однушку в центре Вильнюса на комнату в коливинге рядом с университетом в пригороде Бордо.

Коливинг — трехэтажное здание с 11 жилыми комнатами, в каждой из которых есть кровать и душ. Мне повезло: поселившись на третьем этаже, я стал гордым обладателем балкона — идеального места для потребления французского вина. На каждом этаже коливинга есть 1−2 туалета, кухня — одна на всех. Есть гараж, в котором можно хранить свои вещи и велосипеды. Большой задний двор присутствует, а вот удобства на нем — нет, поэтому пользы от него никакой.

Жизнь в коливинге заметно отличается от хостела. Здесь нет администратора, который следил бы за порядком, поэтому обитатели договариваются между собой сами. Это не всегда легко: соседи — студенты из Китая, Франции, США и Ливана, не все в достаточной мере владеют английским. Более того, некоторые ребята не следят за гигиеной и порядком. И ладно бы это было только в своих комнатах — но нет, общие пространства тоже нередко оказываются в грязи!

Сознательные граждане неоднократно жаловались на это хозяйке, но в ответ она лишь присылала имейлы, где в деталях расписывала, как она «разводит руками». Спасает лишь профессиональная уборка, которая у нас бывает раз в неделю.

Каких-то комьюнити ивентов у нас в коливинге нет. Нет даже общего чата: разные культуры, разные мессенджеры; не особо удобно, но и острой необходимости в нем нет. За полгода совместного проживания только пару раз собирались посмотреть вместе ЧМ по футболу.

В целом, жизнь в коливинге скорее комфортная: комната не жмет, универ со всей инфраструктурой — в шаговой доступности, убираться по необходимости мне не лень.

Просторная комната обходится мне в 585 евро в месяц. Недешево, цена обусловлена в большей степени расположением — жилплощадь рядом с университетом очень востребована. Отмечу, что аренда комнаты и поиск гаранта — местного эквивалента поручителя за съемщика — производились через специальный агентский сервис, услуги которого обошлись примерно в 600 евро.

Чему научил опыт жизни в хостеле? Тому, что собственная жилплощадь, на которой ты чувствуешь себя полноправным хозяином, совершенно необходима. Поэтому по завершении заграничных приключений я буду стремиться жить в квартире. Чего и всем советую: если живешь с родителями и думаешь съехать, то не откладывай — пора, мой друг, пора!

«Он говорит: 150 долларов. Тогда нужно уточнить, это всё? — Нет, еще коммуналка»

локация: Грузия

тип жилья: гостиница

срок: в общей сложности 9 месяцев

стоимость проживания: от 150 долларов в месяц

— Я уехал в мае прошлого года, осел в Кобулети по рекомендации коллег — они сказали, что там можно найти приемлемое по соотношению цена/качество жилье, плюс отдохнуть летом на море.

За 10 месяцев, что я здесь, я поменял 4 варианта: сейчас живу в квартире, но переехал сюда 2 дня назад.

А до этого жил в гостиницах. Почему выбрал их — потому что это самое доступное жилье здесь, дешевле только комната в квартире (да и то не факт). Но тогда тебе придется делить с другими людьми не только общее пространство, но и туалет с ванной.

Почему это проблема — расскажу: в Грузии нет такого понятия, как центральное отопление, в результате ванны есть только в дорогих квартирах. Практически везде в лучшем случае душевая кабина, в худшем — сливное отверстие в полу в том же небольшом помещении, где находится и туалет. Более люксовый вариант — есть бортик на полу и шторка. Небольшой лайфхак: если слив почистить, вода уходит быстрее, они все забты песком еще с лета.

Стоимость аренды комнаты в гостинице начинается от 150 долларов в месяц. Но за эту цену вы получите кровать, открытый шкаф и свой туалет в номере, возможно, по договоренности с хозяином будет стол. Площадь такой комнаты — 10−13 м², прямо скажем, небольшая. За 200 долларов вы снимете комнату побольше — около 15 м², туалет тут будет побольше, и можно рассчитывать, что в комнате будет отопление.

Важное дополнение: сейчас в Грузии рынок арендодателя, поэтому среди условий, что они диктуют — оплатить сразу, как въезжаешь в квартиру, первый и последний месяц аренды. А за комнату в отеле или в гостинице ты платишь за месяц, но вперед.

Некоторые хозяева мини-гостиниц хотят, чтобы ты заплатил еще за коммуналку. Поэтому ты спрашиваешь: «Сколько?» Он говорит, допустим: 150 долларов. Тогда нужно уточнить: «Это всё?» — «Нет, еще коммуналка». Если не спросить, при выселении он преподнесет тебе сюрприз.

Коммуналка — где-то 100 лари, это примерно 35 долларов. Платишь — и заселяешься. Если хочешь выехать раньше, оставшиеся деньги забрать нереально. Но можно договариваться об оплате по неделям. Потерять депозит за 3−4 дня не так обидно, как за месяц.

Я говорил про центральное отопление. В принципе, и за 150 долларов можно найти комнату, где оно есть, но здесь это означает, что в доме есть газовый котел, который нагревает воду — и она подается по трубам. Почему это важно: такое мало где есть. Раньше ведь туристы почти не зимовали в Грузии, и здесь много жилья под летний отдых, но не для всесезонного проживания.

Сейчас температура за бортом — порядка 8−10 градусов, 2−4 дня в неделю идет дождь. Если хочешь хоть немного просушить вещи, нужна батарея. А она есть далеко не везде.

Еще за 200 долларов в комнате уже будет холодильник — кубик-малыш с морозилочкой размером с буханку хлеба и 2 полки, на которых можно что-то хранить. Но у меня помещались только две бутылки молока и еда в пластиковых контейнерах. Ни о какой кастрюльке речи даже не идет — она не влезет.

В комнатах, где нет отопления, часто устанавливают кондиционеры — и сдают. Но это, во-первых, недешево, а во-вторых, не очень эффективно: ты выключаешь кондиционер, и через 15 минут в комнате — почти как на улице. Я жил в такой комнате несколько месяцев, а к октябрю переехал в другую.

Кстати, когда выбираешь, где жить, нужно смотреть не только на комнату, но и на хозяина. По человеку можно понять, как он относится к жилью на сдачу. Добросовестно относятся не все. Арендодателям повезло, что сейчас в Грузии много релокантов, в том числе из России, иначе шансов найти жильцов в несезон на долгий срок у них не было бы.

В отелях, где я жил, уборка мест общего пользования (кухня, помещение, где сушатся вещи, иногда это коридор, а также где стоит стиральная машина) лежала на жильцах — каждый убирает за собой. Некоторые этого не делают. Чтобы кто-то мыл пол или протирал пыль в гостинице, я не видел. Если хозяин добросовестный, то он либо уборщицу нанимает (ее я видел однажды во второй гостинице), либо убирается его мать или жена.

Интернет везде такой: если до маршрутизатора провайдеров все сделано нормально, то в самой гостинице — как правило, не очень.

На весь этаж будет одна точка доступа WiFi, причем нормально ловить будет только в одной из комнат. Поэтому во всех трех гостиницах я сам себе проводил от маршрутизатора витую пару — и тогда у меня все работало хорошо.

Для работы мне понадобился стол — и мой первый хозяин выдал: это был советский «раритет», такой еще у моей бабушки стоял. И что самое неприятное: в нем был жучок — мебельный точильщик, по ночам он жутко щелкал. Пришлось съездить в Батуми и купить стол и кресло — а то хозяин дал мне пластиковый стул «прощай, спина», как в кафешках стоят, долго так не проработаешь.

Из кухонных гаджетов у меня в комнате был только мини-холодильник, поэтому я купил за 300 лари (это около 115 долларов) по акции микроволновку, а потом еще и мультиварку. Видели бы вы, как я со всем этим скарбом переезжал из одной гостиницы в другую: мы с таксистом закинули стол на крышу — он придерживал рукой через свое окошко, я — через свое с другой стороны. А чтобы влезли вещи, сложили сиденье сзади.

Что заставило меня поменять номер в гостинице на съемную квартиру спустя 10 месяцев:

я нашел вариант почти по гостиничной цене — если в последнем отеле я платил 225 долларов, то сейчас плачу 230 и коммуналку;

уровень удобств в отелях и в квартире все же несопоставимый: у меня наконец есть полноразмерный холодильник и своя стиральная машина;

соседи больше не хлопают дверьми так, что все в округе просыпаются в ужасе. В гостиницах часто стены были из картона — в последней я слышал не только, как мой сосед разговаривал по телефону, но и что ему отвечали его собеседники;

а еще Батуми — это не Кобулети, где у тебя из развлечений только пройтись в одну сторону вдоль набережной или в другую. Здесь и тусовки с коллегами, и курсы английского оффлайн, и куча всяких мероприятий. Ну и набор товаров, что ты можешь купить в магазине, больше и разнообразнее.

Совет от рассказчика

В целом, если кто-то собирается релоцироваться в Грузию, то жилье тут стоит искать через чаты: такой и такой в Батуми, и вот еще один в Кобулети. В батумские чаты каждый день выкладывают по 200−300 объявлений, но стоимостью до 300 долларов в месяц будет всего 2−3 варианта, основная масса — по 600 и выше.

Договариваться на просмотр лучше заранее, еще в Беларуси. По приезде снять гостиницу на 2−3 дня — и за это время все посмотреть. Чеклист я бы предложил такой:

центральное отопление (будет актуально до мая);

горячая вода;

холодильник;

стиральная машина;

сушка для вещей;

душ с бортиком и шторкой;

матрас (его стоит проверить);

мебель из ЛДСП (в деревянной живет мебельный точильщик);

удобства, которые важны самому человеку.

При этом отмечу, что техника на кухне совсем не обязательна — если остаетесь надолго, можно взять более дешевое жилье и купить микроволновку или мультиварку самому. А еще добавлю, что стоит очень внимательно читать комментарии в чатах — бывает, люди оставляют полезные отзывы про «нехорошие» квартиры и хозяев-мошенников.

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