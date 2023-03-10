Пенсия откладывается: ИП в Беларуси вынужден работать из-за нехватки стажа 5 10.03.2023, 15:35

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История 64-летнего отделочника, попавшего в «пенсионную ловушку».

В Беларуси все больше индивидуальных предпринимателей не могут уйти на заслуженный отдых, потому что не хватает стажа. На их долю выпала и пенсионная реформа, а сейчас еще и повышение налоговой нагрузки.

С одним из таких ИП поговорили журналисты Tochka.by.

Корреспондент застал собеседника за ремонтом очередной квартиры. Андрей Комаров занимается этим в качестве ИП с 2011-го. Сейчас герою статьи 64 года. Не обеспечив необходимый стаж, но преодолев отметку в десять лет, человек в Беларуси может оформить минимальную трудовую пенсию в 65.

Пенсионная реформа затронула собеседника больше в контексте повышения обязательного страхового стажа: к 2025 году он увеличится до 20 лет. Теперь Андрей вынужден его еще и догонять. Впрочем, выход на минимальную пенсию позволит снизить издержки на содержание ИП или даже заменить его на самозанятость.

Всему виной эйфория молодости

Андрей сразу отметил, что в этой ситуации виноват сам. И его история будет полезна тем, кто говорит, что до пенсии еще нужно дожить. Мужчина в свое время тоже не задумывался о жизни после 60-ти и называет причиной глупую эйфорию молодости.

Индивидуальный предприниматель не призывает постоянно думать о старости, а лишь предлагает в свое время делать все необходимое, чтобы не оказаться в заложниках ситуации. Как минимум аккуратнее относиться к документам и, по возможности, создавать финансовую подушку безопасности.

В сорок лет наш герой полагал, что жизнь близится к концу. Но с тех пор прошло уже больше двадцати, и теперь приходится работать, хотя сил становится все меньше.

Почему не хватает стажа?

Андрей родился в Чите. Там же окончил институт по специальности инженер-электрик, два года проработал по профилю на местном предприятии, после чего перешел на службу в силовых структурах. После развала СССР собеседник уволился и переехал в Минск, лишившись уже сформированного стажа.

Время неопределенности заставило искать новые возможности. В Минске Андрей, как и многие в 1990-е, занялся торговлей, но необходимые для подтверждения стажа документы потерял или, правильнее сказать, не особо следил за их сохранностью.

В 2000-е было много случайных заработков. И только ближе к 50 годам пришло осознание в необходимости освоить какой-то навык, чтобы обеспечить себя устойчивым доходом. Оформлению ИП предшествовало платное обучение на плиточника-облицовщика. И уже со временем мужчина освоил смежные работы, имея в запасе и знания в электрике.

Ко всему сегодня для предпринимателя заметно подорожало содержание ИП. Андрей платил единый налог – 174 рубля, который после повышения ставок увеличился в три раза. Еще около Br2500 уходит ежегодно на те самые страховые выплаты в ФСЗН.

В среднем при полной загруженности в месяц получается зарабатывать 500-600 долларов в эквиваленте. Компенсировать возросшую нагрузку по ИП и сильно повышать конечную цену мастер не может из-за высокой конкуренции – люди начнут искать специалиста подешевле.

Оценив ситуацию, наш герой решил, что в 65 лет оформит минимальную пенсию. Ее окончательный размер зависит от накопившихся к тому времени страховых выплат, ведь Андрей не всегда работал целый год. Сегодня выходит сумма около 180 рублей.

Размер минимальной пенсии в РБ составляет 73% бюджета прожиточного минимума пенсионера (с 1 февраля 2023 этот показатель равен Br256,70). За каждый следующий год дополнительно добавляется 3%, но не более 100% БПМ человека на заслуженном отдыхе.

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