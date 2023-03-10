Видеофакт: «Три топора» ужалили российскую «Осу»7
- 10.03.2023, 15:52
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Бойцы ВСУ уничтожили российский ЗРК с помощью натовской гаубицы М777.
406-я артиллерийская бригада ВМС ВСУ показала кадры уничтожения российского зенитного ракетного комплекса «Оса».
Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ.
Известно, что «Оса» ВС РФ была уничтожена в Херсонской области.
Артиллеристы с помощью дрона зафиксировали перемещение российского ЗРК около линии фронта, сопроводив его до конечного пункта.
Машину пытались скрыть в «зеленке» лесополосы, но оккупантам это не удалось.
Удар был нанесен натовской гаубицей М777 калибра 155 мм, которая среди военных получила прозвище «три топора».
В результате операции от российской боевой машины осталась только груда обгоревшего металла.