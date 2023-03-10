Видеофакт: «Три топора» ужалили российскую «Осу» 7 10.03.2023, 15:52

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Бойцы ВСУ уничтожили российский ЗРК с помощью натовской гаубицы М777.

406-я артиллерийская бригада ВМС ВСУ показала кадры уничтожения российского зенитного ракетного комплекса «Оса».

Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ.

Известно, что «Оса» ВС РФ была уничтожена в Херсонской области.

Артиллеристы с помощью дрона зафиксировали перемещение российского ЗРК около линии фронта, сопроводив его до конечного пункта.

Машину пытались скрыть в «зеленке» лесополосы, но оккупантам это не удалось.

Удар был нанесен натовской гаубицей М777 калибра 155 мм, которая среди военных получила прозвище «три топора».

В результате операции от российской боевой машины осталась только груда обгоревшего металла.

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