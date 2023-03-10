Бахмутский уроборос 1 Александр Коваленко

10.03.2023, 15:42

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Александр Коваленко

Россияне нашли в городе «сакральное» место.

Российские оккупанты, зайдя в восточный сектор Бахмута, где в основном частная застройка, продвинулись до речки Бахмутовка, но сидят сейчас, условно, по линии улицы Щедрая. Почему? Да потому, что с правого берега Бахмутовки левый берег простреливается.

Для того, чтобы выйти на правый берег, необходимо занять позицию, подогнать технику для форсирования водной преграды, начать форсирование, скопленными силами и средствами. А как это сделать, если левый берег простреливается вглубь на 400 метров?

Ответ прост - в частном секторе сидеть пока рак не свиснет и жевать портянки, параллельно получая регулярные прилеты, которые не позволяют восстановить боеспособность, накопить БК и подготовить бросок на форсирование речки-вонючки.

Южная локация под полным контролем ВСУ. РОВ пробовали пробить южную оборону, но их весьма символично размотали на кладбище. По сути, для них это становится сакральное место - идут в штурм через кладбище и там все и остаются.

Говорить о ближайшей перспективе прорыва обороны южного сектора Бахмута - не могу. Ее в настоящее время у РОВ нет, если только они не затянут туда более серьезный ударный кулак и не сконцентрируют огневое давление. Но этого сделать не могут, поскольку нет необходимого ресурса.

Северная локация - все очень сложно. Давление с севера оказывается сейчас наиболее отчаянное и истеричное у РОВ. Однако естественные природные преграды так же представляют собой линии обороны, которые позволяют эффективно отбивать волны штурмующих оккупантов.

Артерии 0504 и 0506 в короткосрочной перспективе у РОВ перерезать нет шансов. На это хватает ресурсов, которые сейчас все сконцентрированы на севере, востоке и юге города. Оттянут ресурс для штурма трасс - получат контратаку и потеряют то, что заняли на сегодня с городе.

В свою очередь, оттянуть часть сил с локаций у 0504 и 0506, для усиления давления на север и юг, для прорыва в центр, тоже не могут, ведь ослабление повлечет за собой обвал флангов, о чем не так давно, в своей дилетантской форме, но с явным намеком ныл Пригожин.

То есть, для РОВ в Бахмуте сейчас вырисовывается такой себе Уроборос. Куда и как бы они не дернулись, они будут жевать свой собственный же хвост. И эту ситуацию может решить лишь переброска дополнительных сил и средств. Причем не малых. До 30 БТГр. Вот только их - нет.

Александр Коваленко, t.me

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